【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」　(立即收看)

市場對美滙走勢看法兩極，有分析料美國經濟衰退憂慮升溫，料美滙受壓，惟歐元、英磅、日圓走弱，避險情緒升溫，令美滙呈強，美滙何去何從？《ET財智Talk》請來ATFX 亞太區首席分析師林銘添（Martin），為大家分析外滙部署。

01:15 - 美元3月第一次加息後開始強勢

01:31 - 美元是否強勢關鍵：7月後加息多少

02:14 - 如利率可達市場目標 會令美金強勢減弱

04:15 - 關注未來通脹會否達雙位數

05:31 - 未來12個月衰退風險達四成？

05:59 - 加息幅度如不超過3厘半仍是可控範圍

06:20 - 兩個因素局取決經濟衰退風險

07:08 - 如美國利率達4-5厘 經濟會嚴重下滑

07:57 - 美元有機會抽上 資金流入美股

10:30 - 日圓利用寬鬆貨幣政策刺激經濟、保飯碗

11:35 - 日本通脹關鍵為輸入物價 日本或出措施改變日圓弱勢

13:19 - 日本政府有警覺 買債減日圓貶值空間

13:35 - 如日本通脹未來一季處通脹高位 料收緊貨幣政策

14:41 - 美日息差關鍵：美國聯儲局9月、11月是否加息

15:23 - 日圓跌幅見底訊號：如美國暫停進一步加息

17:45 - 英國脫歐後經濟大不如前 央行取態審慎

18:22 - 英國央行用公共政策抗通脹 經濟衰退可能性偏低

19:35 - 英磅市佔率低較難炒

21:00 - 英磅兌美元約1.2為支持區 已見部分支持

22:50 - 資金流入做「交叉盤」

23:47 - 「交叉盤」 建議選歐元或英磅兌日圓

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App