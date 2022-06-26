【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集　設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品

Yoho Mall將於6月25及26日、7月2及3日舉行「Wild-Pet周末市集」，匯集超過40個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，一眾毛孩主子及喜愛戶外活動者可搜羅心水精品，更可於商場走訪4大動物趣拍區，與萌爆動物齊齊「佛系」式放輕鬆寫意出遊。



行山露營用品

「Wild-Pet周末市集」有一系列行山露營用品及寵物用品，超過40個品牌輪流進駐，市集滙聚多個日台著名的露營潮牌及商店，包括主打純黑露營用品的Meticulous Millimetre及來自日本的Camping Waku；實用玩家可到品牌6dots.co訂製個人化露營背包、選購Worker Supply & Co.的功能性收納箱，以及來自台灣Pause A Wild閒一舍的手工乾燥飯。

星級寵物用品

寵物用品方面，多個貓狗健康食品、護理用品及可愛服飾等應有盡有，包括Little Petdators無添加寵物食品、Mews Collections客製精品、Sweet Doggg Handmade及Pet Outfitters手工寵物外衣、GutsDogCom及beige + bright人寵戶外用品、Momomade無添加貓狗零食及手工頸繩、斗丁貓台灣寵物食品專門店、Pet Chop Handmade、Take Your Dog及貓鮮生，以及倉鼠、刺蝟用品及手工零食HAMU HAMU。

4大打卡熱點

商場並設4大動物趣拍區，首站有露天廣場4.2米巨型「Chill懶午睡熊」、一眾潮人不能錯過的「『唔係啩』樹熊」。

在地下園林食肆專區內的星空長廊有呆萌樹熊三兄弟，入夜後星空長廊亮燈化身浪漫星空，打卡一流。

至於在地下園林都市農莊，有4米高的「沒所謂長頸鹿」，最後走到白鷺花園一睹「耍廢河馬君與海豹們」在水池中大曬日光浴，一起「佛系」沉思共度開心時光。

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夏日樂悠遊．Animall奇遇記

日期：即日至7月31日

時間：10am至10pm

地點：Yoho Mall I白鷺花園、露天廣場及地下園林

Wild-Pet周末市集

日期：6月18及19日、25及26日、7月2及3日

時間：12nn至7pm

地點：Yoho Mall I露天廣場（免費開放）

作者：葉翠華

責任編輯：何小雲、劉妙賢

【原文：Yoho Mall辦Wild-Pet市集 4大打卡熱點跟毛孩放電（收費文章）】

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