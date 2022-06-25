【好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對6月25日舉行　競飲勝出者可獲NFT及獎金

香港首個以NFT為主題的池畔派對「濕到POP GUY Pool Party 2022」，將在6月25日周六的傍晚至晚上10時於海洋公園水上樂園天海灣舉行。大會將提供多款酒精飲品及特色雞尾酒，更設最佳造型比賽及競飲大賽，門票及VIP套票現已公開發售。

這次派對會於Klook發售共700張門票，優惠價每張650元，包括一杯無酒精飲品。另提供VIP 8人或12人套票，可尊享VIP度假風小屋及映灣台水療按摩池。可同時以優惠價395元加購海洋公園水上樂園日間門票，會特設派對手帶，毋須重新入園，直落由早玩到晚。

活動有蘇小小、西童、Cyurs Choi、DJ Galaxy 4位DJ駐場，並有Beer Pong Table供大家玩。酒吧Heroes Beer Co亦會提供本地手工啤酒，以及為活動推出的限量版POPGUY啤酒，參加者亦可購買罐裝版回家紀念。

參加者當晚可隨機拍下OOTD（Outfit of the Day），並上傳至POPGUY社交媒體頁面進行投票，獲得最多Like的頭5位客人將獲Soul浮水喇叭。而競飲大賽會由晚上7時至晚上9時舉行，報名費為100元，最快頭5位勝出者可獲Soul浮水喇叭、POPGUY NFT及獎金。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對 競飲勝出者可獲NFT及獎金（收費文章）】

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