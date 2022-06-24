【品味投資】亞洲私人收藏家以1億元投得101卡梨形鑽石　用妻子名字命名「Claire G Diamond」

蘇富比紐約上周舉行「瑰麗珠寶I」拍賣，以1,300萬美元（約1.02億港元）成交了一顆101.41克拉、D顏色、內部無瑕梨形鑽石。鑽石更以收藏家妻子的名字命名，以表愛意。

「Claire G Diamond」納入最高價歷史冊

蘇富比紐約表示，這一顆鑽石由一位亞洲私人收藏家通過電話投得，為表達對妻子的愛意，現正式命為「Claire G Diamond」。這一顆鑽石現時已載入拍賣史上超過100克拉的D色、無瑕或內部無瑕鑽石的最高價歷史冊子。

另外，蘇富比紐約指，「Claire G Diamond」屬於無色鑽石中等級最高的D色，更有著「內部無瑕」的極臻淨度。與著名庫里南I和同為英國皇冠珠寶的一部分的光之山鑽石，這顆鑽石亦屬於最爲罕見的組別，佔所有寶石級別鑽石的不到2%，並屬於Type IIa，意即幾乎不含氮元素或硼元素雜質，在化學定義與色澤方面極為純粹。同時屬於D色及Type IIa的鑽石，可謂「比白更白」，格外澄淨亮白。

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責任編輯：區祖飛

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