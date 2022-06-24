  • 32°C
香港時間 : 2022624日 (週五) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】亞洲私人收藏家以1億元投得101卡梨形鑽石　用妻子名字命名「Claire G Diamond」

個人增值 17:50 2022/06/24

分享：

分享：

蘇富比紐約上周舉行「瑰麗珠寶I」拍賣，以1,300萬美元（約1.02億港元）成交了一顆101.41克拉、D顏色、內部無瑕梨形鑽石。鑽石更以收藏家妻子的名字命名，以表愛意。

「Claire G Diamond」納入最高價歷史冊

蘇富比紐約表示，這一顆鑽石由一位亞洲私人收藏家通過電話投得，為表達對妻子的愛意，現正式命為「Claire G Diamond」。這一顆鑽石現時已載入拍賣史上超過100克拉的D色、無瑕或內部無瑕鑽石的最高價歷史冊子。 

另外，蘇富比紐約指，「Claire G Diamond」屬於無色鑽石中等級最高的D色，更有著「內部無瑕」的極臻淨度。與著名庫里南I和同為英國皇冠珠寶的一部分的光之山鑽石，這顆鑽石亦屬於最爲罕見的組別，佔所有寶石級別鑽石的不到2%，並屬於Type IIa，意即幾乎不含氮元素或硼元素雜質，在化學定義與色澤方面極為純粹。同時屬於D色及Type IIa的鑽石，可謂「比白更白」，格外澄淨亮白。 

    點擊圖片放大

想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月21日）
2022/06/22
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月21日）
【品味投資】富藝斯鐘錶春季拍賣總成交額逾10億元　Rolex Daytona首登拍場以近1,600萬元成交
2022/06/21
【品味投資】富藝斯鐘錶春季拍賣總成交額逾10億元　Rolex Daytona首登拍場以近1,600萬元成交
【NFT】譚仔6月28日公開拍賣20個特別版NFT　成功競投可享一年免費米線及舉辦私人聚會
2022/06/15
【NFT】譚仔6月28日公開拍賣20個特別版NFT　成功競投可享一年免費米線及舉辦私人聚會
【品味投資】6大勞力士Daytona熱門款市價跌　呢款2個月跌9.5%、現市值132萬
2022/06/14
【品味投資】6大勞力士Daytona熱門款市價跌　呢款2個月跌9.5%、現市值132萬
【品味投資】日本藝術家松山智一首推NFT　6月14日至21日舉行展售會
2022/06/11
【品味投資】日本藝術家松山智一首推NFT　6月14日至21日舉行展售會
經濟 財務自由 珠寶 化學 拍賣 成交 港元 香港 英國 紐約

上一篇文章

財務困難要分期繳稅但有附加費　稅務局話可以豁免！

下一篇文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月24日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【慶回歸】信和維港夜空上演「心連心香港藝術展」　旗下3大商場推購物賞　有機會換Dyson無線吸塵機
【慶回歸】信和維港夜空上演「心連心香港藝術展」　旗下3大商場推購物賞　有機會換Dyson無線吸塵機
【疫後旅遊】近8成港人未來一年會外遊　Klook：料人均消費1萬元或以上　或出現「報復式旅遊」
【疫後旅遊】近8成港人未來一年會外遊　Klook：料人均消費1萬元或以上　或出現「報復式旅遊」
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月24日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月24日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【理財有方】網購平台HOME＋大數據結合天氣預報 　「對的時間推對的產品」
【理財有方】網購平台HOME＋大數據結合天氣預報 　「對的時間推對的產品」
今日理財筆記 - 第二階段消費券「轉會」　朋友多仲有機會得到電動車！
第二階段消費券「轉會」　朋友多仲有機會得到電動車！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款