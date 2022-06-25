【好去處】跟COLLAR去元朗農樂營Staycation　彩虹小屋打卡+夜晚扎營睇星、最平人均$460

最近於ViuTV剛播完的《我哋係COLLAR》中，8位COLLAR成員就齊齊去了三日兩夜的Staycation，取景拍攝的靚靚場地就是位於元朗的農樂營。場地最大特色是共設10間彩虹小屋，每間都有不同主題，打卡一流！更重要是設施一應俱全，兼且設有BBQ場地及包BBQ套餐，最適合一眾怕麻煩但又想試試近郊Staycation的朋友。

位於元朗的農樂營營地，去年經全面翻新，變身成10間主題的彩虹小屋，例如是希臘愛琴海、波希米亞、溫莎堡、愛丁堡、宇宙太空等，適合不同性格的營友。

房內配套設備齊全，包括有全新獨立洗手間、冷氣設備、電熱水煲及冷熱水沐浴裝置，每間最多可供6人住，讓大家帶最少裝備即可體驗宿營樂趣。

私人花園亦設有220呎至700呎不等的露營用地，提供獨立戶外燒烤設備，私隱度極高，夜晚又可眾樂樂觀星。營地附近又設有兒童遊戲室、動感平衡車區、嬉水區等，就算家庭遊也適合。價錢最平人均約460元，就可以玩足20小時。

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作者：黃依情

責任編輯：劉妙賢

【原文：跟 COLLAR去元朗露營 Staycation 打卡熱點彩虹小屋+夜晚扎營睇星（收費文章）】

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