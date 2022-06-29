7個申請「業主貸款」無抵押貸款的用途 業主私人貸款一文解析

業主私人貸款是私人貸款的一種，比一般私人貸款金額高。無抵押貸款以『業主貸款』最彈性，借貸人可以利用業主貸款填補按揭成數的差額，業主貸款不需登記田土廳，避免被銀行Call Loan或加息，以物業套現資金幫助業務轉型或也可作為裝修貸款選擇，業主貸款還可用作投資丶清卡數丶資金周轉等等。一舉多得！

業主貸款與按揭的分別？無抵押貸款有甚麼優點？

物業類貸款顧名思義是以物業的價值向金融機構貸款。物業類貸款可以再細分為抵押類的按揭貸款和無抵押類的物業貸款。抵押貸款統稱按揭貸款，例如頭按（一按）丶二按或加按等抵押貸款。無抵押類的物業貸款普遍稱呼為「業主貸款」，亦稱「業主私人貸款」。「業主貸款」的優點是不需以物業作為抵押物、所以不需要交出樓契或到田土廳進行登記。當然，「業主貸款」或多或少不能取代按揭貸款。特別是在新購物業時的一按物業貸款。但可以利用「業主貸款」來彌補抵押貸款的不足。物業市場在金融管理局的監管和現行的銀行守則對按揭貸款的既定政策下，整體上對一按丶二按或加按等按揭貸款有一個比較嚴謹的風控措施，兩種貸款產品在比較下，「業主貸款」會有一個更為彈性和更貼切地符合業主的個別要求。所以在選擇按揭貸款或「業主貸款」的時候，應該仔細地考慮下列因素，例如能否通過壓力測試丶總貸款成數丶還款期丶利率等籍以選擇最適合自己的貸款方案。充分體現和善用擁有物業的價值，得到最大的財務利益。

1. 壓力測試唔通過？可利用無抵押業主貸款填補按揭成數的差額

若準業主在申請按揭時未能通過壓力測試，或因其他原因導致批核成數不足而面臨放棄或考慮撻訂？因為財務機構的「業主貸款」是不需要對準業主進行壓力測試，貸款金額可超過100萬，更能夠幫助業主填補按揭成數的差額來應付意料之外的資金缺口。

2. 利用業主貸款助結餘轉戶清卡數，改善財務狀況

結餘轉戶一般以私人貸款為主，業主私人貸款利率會遠遠低於信用卡餘額負債的利率。所以業主貸款亦可幫助物業持有人重整個人信用卡負債。減輕每月支出，同時通過每月固定還款，更長的還款年期，逐漸改善個人的財務狀況。

3. 業主貸款利息低，協助中小企業務套現資金或資金周轉

後疫情下各行各業的東主在重新起動業務時，均會面對巨大的經營資金壓力，如果能夠利用物業的潛在價值來快捷套現資金，應付短暫的財務周轉。市場上一般財務機構都會提供「業主貸款」，「業主貸款」利息比一般私人貸款低，批核時間只需1-2日，可以讓擁有物業的中小企東主隨時套現資金，用以繳納租金、添置所需設備，讓業務更快地重新起步。

4. 業主貸款還款期長達10年，分擔業務轉型及擴展的資金壓力

後疫情時代的經營環境在不知不覺間已經改變，所以企業東主需要在業務經營策略及模式上作出重新構建。線下與線上零售之間的版圖已經開始移轉，網絡銷售模式對各行業也構成轉型的壓力。「業主貸款」的還款期一般由6個月至10年不等。對於前期生意收入的不穩定提供彈性和空間，應付每月的還款壓力。

5. 業主貸款成數高，可及時捕捉投資的最佳時機

香港及美國資金市場面臨加息的陰霾丶全球經濟下滑，加上移民潮的趨勢下，近期樓市已經輕微下調，俗語有云：「壞的時代便是投資良機」；「業主貸款」貸款成數可以高達樓宇估值的8-9成，只要你是業主，便可以利用持有的物業來釋放潛在的物業價值，進行套現，把握投資機遇，早著先機。

6. 無抵押業主貸款不需登記田土廳，避免被銀行Call Loan或加息

「業主貸款」是另類的無抵押貸款，因此毋須在土地註冊處作出登記，所以不會對銀行的按揭貸款有任何影響。物業持有人可有效地使用物業進行套現，免銀行因二按貸款或加按向貸款人Call Loan或加息。可以助你走出資金緊絀的「困局」之餘，同時可以繼續享受銀行按揭貸款的低息優惠或不會因為轉按帶來額外的利息成本。

7. 綠置居/居屋及公屋業主也可以申請業主貸款，作為裝修貸款選擇

政府為改善公營房屋問題，近年大力推行先租後買的公屋及居屋政策，2021-2023年將有大量新居屋落成及交付，「業主貸款」因無需入息證明，可以為準業主提供充裕的資金進行先用後付的新居裝修費用。

「業主貸款」不需登記田土廳，避免被銀行Call Loan或加息，可無憂地套現手上的物業價值幫助業務轉型、裝修投資丶清數一筆清丶資金周轉等等。慳息之餘又可以Cash out來應付短暫/長期的財務困難，一舉多得！

如欲了解更多業主貸款與按揭申請應該如何選擇，歡迎觀看由Tiptop鼎豐信貸呈獻的《鏡･貸與借》。

【特約專欄】

《關於作者》

黃漢強博士- 現任Tiptop鼎豐信貸有限公司行政總裁，30年來歷任多間知名銀行和金融機構管理層職位，學貫中西包括美國檀香山大學金融管理學博士、英國李斯特城工商管理碩士、香港公開大學法律文憑、北京清華大學中國商貿法律證書、證券及投資學會資深會員、香港理工大學企業發展院總裁協會院士，公職包括香港持牌放債人公會創會委員、香港亞洲青年協會名譽會長、亞太區2020年金融企業家 。