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【大灣區】東莞為港澳企業紓困　協助港企申費用減免

個人增值 18:27 2022/06/27

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廣州、深圳、東莞等大灣區內地城市近月先後推出一系列扶持企業紓困措施，近日從東莞市相關部門指出，為了幫助在東莞的港澳企業應對困難挑戰，提振發展信心，開展「紓困暖企」行動。目前東莞2,200多間港澳資企業開展紓困需求問卷調查，向4,000多間港澳企業派發幫扶政策細化指引，協助企業成功申請有關減緩免補項目，涉及金額約5,779萬元人民幣（下同）。

惠企政策實施目的與方式

事實上，東莞市港澳資企業眾多，今年以來受全球新冠肺炎疫情及國際形勢等因素影響，面臨着訂單、利潤雙減等困境。為此東莞市各鎮街組建跨部門走訪工作組，聯合經貿發展、人力資源和社會保障、稅務等部門工作人員，實地走訪重點港澳資企業。

為幫助企業穩定經營，東莞今年連續出台多項幫扶政策。此次針對部分港澳資企業對幫扶政策的了解不足，申報的積極性不高的問題，走訪工作組現場向企業詳細講解紓困惠企政策，逐步演示申請流程，幫助企業全面了解政策和熟悉申報流程。

此外，東莞走訪工作組根據港澳資企業實際需求為企業提供差異化、精細化服務，對符合大額稅費減免的企業開展「一對一」服務，確保盡享優惠政策，為69家企業解決了103項相關問題，部分未能馬上解決的已建立問題台賬，走訪結束後實行「一企一策」精準服務，積極協調相關部門繼續跟進，想方設法為企業解難題。

 

責任編輯：梁政琪

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