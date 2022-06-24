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【大灣區】廣東省招攬大灣區職場導師　對學員作職業指導可獲補貼（附詳情）

個人增值 16:48 2022/06/24

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廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省財政廳、國家稅務總局廣東省稅務局、廣東省人民政府港澳事務辦公室早前聯合發布《支持港澳青年在粵港澳大灣區就業創業的實施細則》，明確和細化支持港澳青年在大灣區就業創業相關政策。

當中，明確實施「大灣區職場導師計劃」，支持各地招募一批有内地職場經驗和生活經歷的港澳籍人士作爲職場導師，為有意向在大灣區内地9市就業創業的港澳青年提供服務。

成爲職場導師的條件
要成爲職場導師，有五大條件需要滿足：

1. 遵守中華人民共和國憲法和法律法規，擁護中國共産黨領導和社會主義制度，品行端正、遵紀守法
2. 具有中國國籍，具有香港或澳門的永久居民身份
3. 在大灣區内地九市有3年以上就業或生活經歷，目前在大灣區内地九市的企事業單位、社會組織等單位就業創業，或在大灣區内地九市擔任政協委員
4. 具有較強的社會責任和奉獻精神，願意指導和幫助港澳青年
5. 熟悉港澳和内地工作生活環境，有較強的溝通能力，粵語熟練

成爲學員的條件
1. 具有中國國籍，具有香港或澳門的永久居民身份
2. 年滿18歲，獲得學士或以上學位（含正在攻讀學士或以上學位）
3.有意向（或已經）在大灣區内地九市就業

職場導師與學員的關係期
職場導師服務期一般不超過3年，服務期滿后可視情況延期。學員的學習期不超過1年。每名職場導師最多可同時與5名學員建立師生關係。

職場導師補貼
1. 針對已就業學員的職業指導服務，定期進行面對面交流輔導，講述職場文化和經歷，指點職業發展方向，指導解決生活和工作中遇到的困惑。補貼標準為每指導一次補貼200元人民幣（下同），每個導師對單名學員的職業指導補貼累計不超過1,000元。
2. 針對未就業學員的實習指導服務。提供諸如「工作助理」等實習崗位，補貼標準為每天100元，每個導師對學員的實習指導補貼累計不超過2,000元。
3. 針對未就業學員的求職推薦服務。學員在大灣區内地九市用人單位就業參保1個月的，按每人1,000元的標準補貼；學員在該單位就業參保6個月以上的，按每人4,000元的標準追加補貼。
4、公益活動服務。接受人力資源社會保障部門邀請，參加與港澳青年就業創業相關的公益活動，如職場講座、創業輔導、企業訪學等，補貼標準為每次1,000元。

職場導師和學員都應遵守的規則
《細則》亦明確，如果「職場導師」在服務期內有以下任一情况，可被取消資格，包括有危害祖國統一、安全、榮譽和利益行為；以職場導師名義從事與服務無關的活動並造成不良後果；違反職業操守；因犯罪而受刑事處罰等。若學員有上述行為，亦會被取消資格。

 

責任編輯：梁政琪

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