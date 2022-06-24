【移民資訊】移民又移居熱潮愈趨大眾化　美聯環球料下半年全球樓價續升不多於5%

近年移民屬本港市場熱話，多個國家或地區透過不同移民政策，同時降低門檻，吸引不少港人移居海外或投資，令移民漸趨大眾化。美聯集團助理董事（企業拓展）梁柏基表示，近期美聯環球對移民熱門地點，如英、澳、加等查詢量及佔比同時飆升，其中英加兩國查詢佔比雙雙急增逾1倍。而且近年各移民熱門地點樓價增長大幅跑贏大市。在「移民又移居」熱潮持續下，相信各移民熱門國的樓價有望繼續看俏，估計下半年環球樓價將續升5%內。

移民又移居更趨大眾化

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，隨着英國政府早前再開放「高潛力個人（HPI）簽證」路綫，意味各國「人才爭奪戰」進一步爆發。梁柏基表示，根據稅務局最新數據，2021至2022年度的離境清稅個案，由2019至21年的3.1萬宗，急升約81%至5.6萬宗。數據充分反映，在2019到2022 年不少港人正離開香港，移民到其他國家或地區尋求更佳發展。

隨着傳統移民地點英、澳、加等地區推出惠及港人的移民政策，移民門檻降低，吸引不少港人移居外國，令「移民又移居」更趨大眾化，亦間接提振港人於各地置業意慾。

根據美聯環球今年上半年的查詢量分析，港人移民移居的置業趨勢有變，其中有推出移民政策的熱門移民國家，近半年的置業查詢量急升，目前英國置業查詢佔比繼續排名首位，佔約40%，較去年同期的20%增長約1倍；加拿大最新佔比約10%，亦較去年的4%高出逾1倍；澳洲最新查詢比例佔約30%，略勝去年同期的28%；其他東南亞地區國家合計則佔約20%，遠遜去年同期的48%，反映各移民政策的威力。

下半年環球樓價料續升5%

梁柏基表示，反映17個全球熱門城市樓價的「美聯環球指數」，以美元計算最新報182.46點，今年首季錄得按年升幅6.8%。當中港人移民熱門地區樓價均明顯上揚，而2019年第一季至2022年第一季的兩年多期間，「美聯環球樓價指數」升幅達19%，增幅驚人。

美聯環球指數顯示，多個港人熱門移居地方，如澳洲及加拿大的樓價升幅明顯跑贏全球多國。澳洲城市方面，悉尼、墨爾本及布里斯班，期內分別升43%、34%及45%；加拿大的溫哥華升40%；同期多倫多更升約67%，屬樓價升幅最多的城市。反觀另一熱門移民國英國，於2019年第一季至2022年第一季的三年，主要城市如倫敦、曼徹斯特及伯明翰，樓價升幅分別為13%、24%及18%，表現明顯不及澳加兩國城市的樓價升幅，大有「追落後」的條件。梁柏基估計，下半年環球樓價有望延續升勢，預期續升約5%內，其中英國樓價尤其看俏。

責任編輯：鄭樂怡

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