【職場趨勢】世衞將職業倦怠納入國際疾病分類　「敏捷式管理」有3大好處可紓困

長期在家或遙距工作令不少人開始有「WFH倦怠」，不論工作效率、士氣、情緒都受到影響。世界衞生組織（WHO）今年更首度將職業倦怠（burnout）納入國際疾病分類（International Classification of Diseases），可見情況嚴重性。



工商顧問服務企業TDCX集團首席人力資源總監Lim Chee Gay表示，「職業怠倦」是導致員工辭職的原因之一。但隨着遙距辦公成為新常態，使僱主與僱員面對面接觸的時間大大減少，意味着企業以往與員工聯繫的方法已不再合適，因此企業須重新考慮如何提升員工士氣，以挽留人才。



創高效環境 讓員工盡展所能

他續指，企業要提升員工福祉，方法之一是採取「敏捷式（Agile）管理」，其核心理念為「快速嘗試錯誤、即時回應、顧客導向、排定優先順序分配資源」，為企業打造一個有利而高效的工作環境，讓員工可盡展所能，從而提升員工績效，減少怠倦情況。



另外，Lim Chee Gay亦歸納三大原因，解釋企業採用敏捷式管理的好處。



1. 提升企業效率

敏捷工作方式強調縮短工作周期，使團隊可簡化流程並刪減不必要的工作，有助提升企業效率，亦可為員工打造更好的工作與生活平衡（Work-Life Balance）體驗。



2. 提升員工工作滿意度

員工可更快看到自己努力的成果，形成持續反饋模式，有助提高員工對工作的滿意度。而且在敏捷環境中自由工作，員工會有更大自主權，因此工作變得更有效率和投入。



3. 加強社交聯繫

在高度信任的工作文化下，團隊往往擁有較強的社交聯繫，使員工對公司有更大歸屬感。

責任編輯：劉子瑜

【原文：長期WFH易倦怠 「敏捷式管理」紓困 （收費文章）】

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