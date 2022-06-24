【慶回歸】免費搭車、開放20多項康樂設施　一文睇清7月1日全港5大免費優惠

7月1日是香港回歸25周年，不少機構、團體和政府都推出了免費優惠。當中包括免費乘搭公共交通工具，以及免費使用康樂及文化事務署康樂設施等。本文為大家整合了7月1日全港市民受惠的5大免費活動，馬上閱讀內文了解啦！

免費乘搭小巴

【團體辦慶回歸25周年活動 7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）：按此】

香港灣仔區各界協會主辦「香港特別行政區成立25周年慶典」活動，市民在7月1日可免費乘搭4條小巴路綫，包括來往銅鑼灣及渣甸山的港島區專線小巴14M、來往大埔墟與大埔頭的港島區專綫小巴21A、來往銅鑼灣與大坑徑的港島區專綫小巴21M，以及來往銅鑼灣與跑馬地的港島區專綫小巴30。

免費乘搭電車

中國太平保險集團將於7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載·和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動，當日活動將於上午在石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式，隨後有6小時的電車巡遊慶祝活動，並資助全港市民免費乘搭電車。

九巴4重優惠

【九巴推四重優惠 7月起月票買3送1 樂悠卡、長者八達通過海後路段免費：按此】

為慶祝香港回歸25周年，九巴宣布推出4重優惠，包括「九巴月票」買3送1、憑九巴月票乘搭龍運巴士所有路綫可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士綫的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至25折。優惠期將由由7月1日起，為期3個月。

康樂及文化事務署康樂設施

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康文署將於7月1日免費開放20多個收費康樂設施，供市民使用個人身分免費使用。

免費開放供市民使用的康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

康樂及文化事務署博物館

另外，康文署亦於7月1日免費開放轄下香港科學館和香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外），讓市民參與更多慶祝特區成立二十五周年的文化活動。

除了香港科學館和香港太空館以外，康文署轄下其他博物館均免費入場，包括：

香港藝術館

香港文化博物館

香港歷史博物館

孫中山紀念館

茶具文物館

香港鐵路博物館

葛量洪號滅火輪展覽館

羅屋民俗館

李鄭屋漢墓博物館

香港電影資料館

三棟屋博物館

油街實現

香港視覺藝術中心

責任編輯：區祖飛

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