【慶回歸】免費搭車、開放20多項康樂設施　一文睇清7月1日全港5大免費優惠

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7月1日是香港回歸25周年，不少機構、團體和政府都推出了免費優惠。當中包括免費乘搭公共交通工具，以及免費使用康樂及文化事務署康樂設施等。本文為大家整合了7月1日全港市民受惠的5大免費活動，馬上閱讀內文了解啦！
免費乘搭小巴
【團體辦慶回歸25周年活動 7月1日免費搭4條小巴路綫（附詳情）：按此】
香港灣仔區各界協會主辦「香港特別行政區成立25周年慶典」活動，市民在7月1日可免費乘搭4條小巴路綫，包括來往銅鑼灣及渣甸山的港島區專線小巴14M、來往大埔墟與大埔頭的港島區專綫小巴21A、來往銅鑼灣與大坑徑的港島區專綫小巴21M，以及來往銅鑼灣與跑馬地的港島區專綫小巴30。
免費乘搭電車
中國太平保險集團將於7月1日舉辦「慶祝回歸廿五載·和諧香港開新篇」為主題的免費電車乘車日活動，當日活動將於上午在石塘咀城西道電車站舉行啟動儀式，隨後有6小時的電車巡遊慶祝活動，並資助全港市民免費乘搭電車。
九巴4重優惠
【九巴推四重優惠 7月起月票買3送1 樂悠卡、長者八達通過海後路段免費：按此】
為慶祝香港回歸25周年，九巴宣布推出4重優惠，包括「九巴月票」買3送1、憑九巴月票乘搭龍運巴士所有路綫可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士綫的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至25折。優惠期將由由7月1日起，為期3個月。
康樂及文化事務署康樂設施
為慶祝香港特別行政區成立25周年，康文署將於7月1日免費開放20多個收費康樂設施，供市民使用個人身分免費使用。
免費開放供市民使用的康樂設施包括：
康樂及文化事務署博物館
另外，康文署亦於7月1日免費開放轄下香港科學館和香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外），讓市民參與更多慶祝特區成立二十五周年的文化活動。
除了香港科學館和香港太空館以外，康文署轄下其他博物館均免費入場，包括：
責任編輯：區祖飛
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