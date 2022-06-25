【好去處】Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐　大學生可享主食及美酒優惠

6月接近尾聲，大學生終於放暑假了，是時候好好放鬆心情。Vivienne Westwood Cafe餐廳最近換上全新的夏日菜單，推出多款清涼消暑水果雞尾酒，還可配搭精選主食，帶來清爽的感覺。餐廳更特別為大學生送上優惠，給予一個與好友小酌的舒適空間。

精選全新主食優惠

全新的4款精選主食，分別有惹味的花椒蝦意粉、香脆的炸魚薯條、素人之選的白汁蘑菇素意粉及人氣的香蒜蜆意粉。花椒蝦意粉的蝦肉爽口鮮甜，加入花椒及黑橄欖等調味，濃淡得宜，香辣開胃，點綴的食用鮮花營造出夏日清爽的感覺。炸魚及薯條一向都是最佳配搭，這道香脆炸魚薯條的炸魚外層酥脆，魚肉結實而不韌，配上自家製的塔塔醬或茄汁，打造英式風味。

另一道白汁蘑菇素意粉，是由蘑菇、黑松露醬及奶油等組成，濃濃的黑松露醬與蘑菇混合在一起，飽肚又健康。香蒜蜆意粉一向都是大熱之選，蜆肉鮮甜，香蒜味令人食慾大增。



為了向各位大學生和準畢業生打打氣，現時凡出示大專院校學生證，每日下午5點後就可以250元享用以上一款的精選主菜、雞尾酒或其他飲品。

全新美酒優惠



佳餚又怎可欠缺美酒？Vivienne Westwood Cafe的雞尾酒分別以伏特加及Gin酒作為基酒，配合不同水果，精心炮製了6款夏日全新飲品：分別有Strawberry Butterfly Pea Cocktail，Gin酒加上士多啤梨果蓉和檸檬，調配出酸甜的味道，消暑解渴；紫色蝶豆花與紅色士多啤梨混合成一片幻彩銀河，是打卡的不二之選。Passionfruit Orange Jasmine Tea Cocktail主要材料有伏特加、熱情果和香橙果蓉，糅合出一股濃烈的熱帶風情。

Peach Yuzu Jasmine Tea Cocktail，是以伏特加為基酒，與香甜的水蜜桃和柚子汁混合，芳香清甜，最適合女生享用。Cucumber Lime Cocktail以Gin酒、青瓜及檸檬及薄荷葉調配，給人清爽煥然一新的感覺。Fig Lemonade Cocktail，以伏特加、無花果果蓉和檸檬調配出淡淡的粉紅色，入口甘甜，帶有獨特的清香氣息。Mixed Berry Earl Grey Tea Cocktail是以加入了莓果、檸檬及柑橘的伯爵茶，再混合Gin酒，甘苦口感帶有英式風味。



凡出示大專院校學生證，每日下午5點後享用雞尾酒只須$40（原價$98）一杯，十分超值。

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Vivienne Westwood Cafe

地址：銅鑼灣百德新街27－47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

電話：2799 5011

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享優惠 （收費文章）】

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