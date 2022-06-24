【理財規劃】財富規劃要靈活 多元貨幣儲蓄保障應對未來需要

人生不同階段會面對各種抉擇，比如事業前景明朗之際有機會去海外晉升、為人父母計劃送子女到外地升學、環球退休享受人生等。展開新生活除了要適應當地生活環境及文化外，足夠的財政儲備同樣重要。若能善用各項理財工具為財富持續增值，不但能預留彈性支援日後生活，更可應付突如其來的開支。

以海外升學為例，費用或會隨留學地點、修讀學科、當地物價、匯率變動等因素有所增減。不少家長已經或有計劃將子女送往海外升學，當中熱門國家包括英國、澳洲及加拿大等。據英國文化協會資料顯示，2020至2021留英大學學費每年約需港幣$100,000至$260,000；住宿及生活費每年約港幣$96,000至$156,000，總數每年約港幣$196,000至$416,000。因此，家長宜提前作好財務部署。

港人外幣保險產品需求高

港人對外幣儲蓄或投資並不陌生，特別近月多款熱門外幣如英鎊、泰銖及日圓等均見跌勢，日圓兌港元匯率最近更創下20年來新低，成功吸引大家將目光投放到外幣市場。當中，外幣保單亦是現時坊間投資外幣的選擇之一。宏利早前就港人購買保險產品意欲進行調查時，發現有42%受訪者認為多元貨幣保險產品具一定吸引力，逾半受訪者（57%）表示有興趣為自己或家人購買相關計劃，當中更有66%受訪家長希望作深入了解，反映港人對多元貨幣保險產品需求殷切。而在多元貨幣保險產品的各項特色中，受訪者對多種貨幣選項及可轉換貨幣等靈活性最感興趣。

多元貨幣轉換迎合未來發展

目前市面上不乏多元貨幣保險產品，其特色在於較一般儲蓄保險計劃提供更多的貨幣選擇，如港元、美元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元，每種貨幣皆會提供不同的保單回報，而且可供保單持有人轉換貨幣，在累積財富的同時，根據人生各階段需要，作出合適的財務規劃。

配合人生不同階段規劃

承言，隨著人生階段改變，保單持有人的需要亦有可能轉變。作為一種長期儲蓄保險產品，多元貨幣保險產品一般可以透過鎖定部分非保證終期紅利並積存於保單，以賺取非保證利息，或隨時提取作靈活運用。另外，大部分多元貨幣保險產品同時兼備儲蓄及人壽保障成份，假使日後決定退休，保單持有人不但可鎖定及提取部分非保證終期紅利作每月退休生活開支，更可預先安排身故賠償支付方式，一旦不幸意外身故，家人亦可繼續得到財政支援，以維持既有的生活水平。

因應市場需要，坊間有同類型計劃中特設保單分拆等增值服務，保單持有人可將原有保單分拆，分配一部分保單價值作其子女的教育基金，未來亦可利用更改保單持有人及受保人的安排，更有效地規劃財富傳承。有意到外地生活、境外退休或計劃將子女送往海外升學的人士不妨根據自己的能力和需要，了解相關產品的特色和風險，盡早為未來的新生活做好準備。

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