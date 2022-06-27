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【消費優惠】海洋公園及水上樂園1997年7月出世門票買1送1　Pacific Coffee自攜杯享$3折扣優惠

精明消費 07:30 2022/06/27

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海洋公園 / 水上樂園：1997年7月出世港人 成人門票 買1送1

海洋公園及水上樂園限時推出分別5,000套門票港人專享優惠！如果你於1997年7月出世，由即日起至2022年7月31日即可享海洋公園及水上樂園成人門票「買一送一」優惠。現在買海洋公園成人門票還額外送30元園内購物電子現金券！

2. Pacific Coffee：自攜杯優惠 買手調飲品 享3元折扣優惠

只要用自攜杯於 Pacific Coffee 購買任何手調飲品，即可享3元折扣優惠。

3. 一粥麵：惠顧「皇牌粉麵系列」+1元配凍檸茶

由6月24日起，凡於一粥麵午、茶、夜市惠顧「皇牌粉麵系列」，只需加1元，就可以配凍檸茶一杯！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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