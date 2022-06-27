【消費優惠】千色Citistore eShop購物節 全店9折 精明消費 10:30 2022/06/27 分享： 分享： 如果你係千色Citistore eShop CU APP會員，凡於網店選購任何貨品，付款時輸入優惠碼「CUAPP90」即可享9折優惠，優惠期至6月30日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 今日 【消費優惠】JHC日本城全綫風扇8折 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 2022/06/26 【好去處】Yoho Mall周末Wild-Pet市集 設4大打卡熱點、為毛孩搜羅心水精品 【好去處】跟COLLAR去元朗農樂營Staycation 彩虹小屋打卡+夜晚扎營睇星、最平人均$460 2022/06/25 【好去處】跟COLLAR去元朗農樂營Staycation 彩虹小屋打卡+夜晚扎營睇星、最平人均$460 【好去處】Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享主食及美酒優惠 2022/06/25 【好去處】Vivienne Westwood Cafe全新夏日套餐 大學生可享主食及美酒優惠 【好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對6月25日舉行 競飲勝出者可獲NFT及獎金 2022/06/25 【好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對6月25日舉行 競飲勝出者可獲NFT及獎金 電子支付 手機Apps 著數優惠 網購平台 網上購物