【強積金】長綫投資代表可以「趟平」處理強積金資產配置？

打開報章，總會見到有關強積金的新聞，除了政府落實取消強積金對沖遣散費和長期服務金外，亦有對今年強積金投資表現的評論，往往都離不開「打工仔的強積金人均虧蝕」這具共鳴性的標題。即使你沒有看報章的評論，你也能從「見紅」的強積金周年報表，感受到投資環境為你帶來的衝擊。

近日積金局也透過六月的《積金觀點》，以「強積金屬長線投資 毋須過分着眼短期升跌」為題，呼籲強積金計劃成員應保持冷靜，理性分析，不要因短期升跌，作出的錯誤投資決定。內容大致上強調，強積金屬長線的退休儲蓄投資；由強積金成立至今年三月，儘管經歷起起跌跌，年率化淨回報達3.6%，跑贏同期1.8%的通脹率（詳情可參閱2022年6月的《積金觀點 》）。

在投資市場上，今年確實是荊棘滿途，烏克蘭戰爭、美國加息、疫情持續、通關無期……要收復投資失地絕不容易，還需看下半年經濟走勢。然而，一句「長綫投資」，是否代表我們可以「趟平」處理強積金的資產配置？

不同人生階段的需要

強積金確實是長綫投資，而長時間亦可以將投資波幅的影響降低，但更重要的，你知道自己身處在預期生命線中的哪一點嗎？如果你打算65歲退休時，提取強積金過退休生活，而你現在已60歲，還能講得上是「長」時間嗎？相反，如果距離你提取強積金的時間還有20年，又需要為今年的跌幅過份憂心嗎？

那麼，哪一個年齡才需要檢視投資分配？答案是每一個年齡！退休規劃從來不是一刻的動作，而是一個過程。因為人生每個階段的風險承受能力、財務狀況和理財需要都不同，所以定期檢視自己的投資，適時作出調整是必須的。

大家可以參考「100法則」— 用100減去自己的年齡，以評估股票類型基金的適當比重。例如30歲的話，用100減30便得出70；股票和其他低風險基金的比例應該是70：30。

全面檢視資產配置

在退休規劃中，強積金只是其中一部分資產；對一些中產或以上的人士，甚至是一小部分。所以，當我們檢視投資組合時，應該從全面的資產配置出發。比方說，如果強積金只佔你總資產的10%，其餘90%的資產都投放在低風險的投資工具，甚或是銀行存款；即使所有強積金都投放在高風險的基金，你整體的資產配置會否過份保守？ 如果你今年65歲，除了見紅的強積金外，你還有其他資產，供給你穩定的退休收入嗎？

投資市場千變萬化，大家都沒有水晶球看透未來。如果真的有，你了解怎麼轉換基金嗎？你知道你有多少個強積金帳戶和其帳戶號碼嗎？如果答案皆為「不知道」，即代表是時候檢視和整合你的強積金帳戶。

最後，強積金存在的目的，就是為退休生活準備資金，是退休規劃的其中一環。大家不妨在整合強積金帳戶的同時，和理財顧問一同檢視資產配置，全面規劃好你的退休生活。

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