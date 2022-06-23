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【慶回歸】信和維港夜空上演「心連心香港藝術展」　旗下3大商場推購物賞　有機會換Dyson無線吸塵機

個人增值 16:16 2022/06/23

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為慶祝香港特別行政區成立25周年，信和集團舉辦了多個以「心連心」為主題的活動，更特別於旗下商場推出一連串精彩慶祝活動，包括「心連心社區巡迴展」及「Celebrating 25」瘋狂購物賞等，讓公眾一起參與其中。

信和集團參與康樂及文化事務署「藝術@維港」活動，於尖沙咀中心、帝國中心及中港城，總面積合共達6,700平方米巨型LED多媒體幕牆呈獻數碼視覺藝術展「心連心香港藝術展」，活動更邀請了香港跨界藝術家馬興文共同籌劃，由2022年6月22日起至10月9日，每晚於維港夜空公開上演，以心連心慶祝香港回歸25周年為創作主題。

藝術家馬興文更以不同字體及色彩創作了25個主題展品，並會於信和集團商場舉辦「心連心社區巡迴展」，當中更設有「心連心創作活動」和「心連心色彩傳意」活動，市民可於指定商場禮賓處索取「心連心創作圖紙」，完成後投進作品收集箱，參與作品與照片更有機會於7月至10月期間，於指定大廈幕牆屏幕不定期更新展示。

消費指定金額換禮品

信和集團三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地由2022年6月23日至7月13日特別推出「Celebrating 25」瘋狂購物賞，S⁺ REWARDS會員可於手機應用程式憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領相應激筍禮品一份，其中包括Dyson無線吸塵機、Samsung三星Galaxy S20 5G、Sealy床褥、OSIM 小型按摩器及OGAWA Mysofa等，總值超過100萬元。

    點擊圖片放大
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「心連心香港藝術展」活動詳情：
日期：6月22日至10月9日
時間：晚上6時至晚上11時（不定時播放）
地點：尖沙咀中心、帝國中心及中港城之巨型LED多媒體幕牆

「心連心社區巡迴展」活動詳情：
日期：6月22日至10月9日
地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場及利東街

「心連心色彩傳意」活動詳情：
日期：6月22日至10月9日
地點：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場及利東街
詳情：市民可於指定商場禮賓處索取「心連心創作圖紙」，完成後投進作品收集箱，參與作品與照片更有機會於7月至10月期間，於指定大廈幕牆屏幕不定期更新展示。

「Celebrating 25」活動詳情：
日期：年6月23日至7月13日
參與商場：屯門市廣場、奧海城及荃新天地
詳情：S⁺ REWARDS會員可於手機應用程式憑25點數換領「激筍禮品換領證」，並在活動期間於指定商場商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領相應禮品一份
 

責任編輯：區祖飛

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