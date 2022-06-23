【疫後旅遊】近8成港人未來一年會外遊　Klook：料人均消費1萬元或以上　或出現「報復式旅遊」

疫情下，一向喜愛外遊的港人只能留在香港。Klook最新一份旅遊調查指，港人對外遊的意欲持續上升，約8成人表示未來一年內會出發外遊，旅遊開支更有增無減，料疫後將迎來「報復式旅遊」。

港人對旅遊產品需求上升 泰國產品預訂量急增

Klook於5月份至6月上旬在香港進行《港人有幾想去旅行》問卷調查，合共訪問了2,300名港人。調查發現，港人對海外旅遊的意欲有增無減，在1至10的評分中，逾8成人表示渴望旅遊度為8分或以上，當中更有過半數人（53%）給予10分滿分。另外，近8成人（77%）表示未來一年內會出發外遊，當中更有近4成人（39%）將於未來6個月內出發，可見港人對海外旅遊亦逐漸恢復信心。

報告亦指，隨著海外地區陸續開關，港人對旅遊產品需求見顯著上升。根據Klook香港用戶於4至5月份海外旅遊活動與產品的瀏覽量中，獲接近50%的增長，按年上升超過4倍。當中以泰國旅遊產品的預訂量增長最為顯著，按年激增超過7倍。

60%亞太區旅客傾向豪華度假

Klook調查指出，隨著疫情逐漸緩和，港人於日後的外遊預算普遍比疫情前增加，料出現「報復式旅遊」。調查顯示，有94%人表示不會減少旅行消費，而預計未來外遊人均消費為1萬元或以上的人數，更比疫情前激增超過4成（43%）。根據Klook最新的旅遊趨勢調查結果反映，疫情後亞太區旅客較偏好奢華的外遊體驗。調查顯示約60%的亞太區旅客傾向豪華度假而非背包遊。另外更有70%旅客表示偏好休閒輕鬆的「慢活旅行」，而非預算有限的探險體驗。

責任編輯：區祖飛

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