  • 33°C
香港時間 : 2022623日 (週四) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫後旅遊】近8成港人未來一年會外遊　Klook：料人均消費1萬元或以上　或出現「報復式旅遊」

個人增值 14:18 2022/06/23

分享：

分享：

疫情下，一向喜愛外遊的港人只能留在香港。Klook最新一份旅遊調查指，港人對外遊的意欲持續上升，約8成人表示未來一年內會出發外遊，旅遊開支更有增無減，料疫後將迎來「報復式旅遊」。

港人對旅遊產品需求上升　泰國產品預訂量急增

Klook於5月份至6月上旬在香港進行《港人有幾想去旅行》問卷調查，合共訪問了2,300名港人。調查發現，港人對海外旅遊的意欲有增無減，在1至10的評分中，逾8成人表示渴望旅遊度為8分或以上，當中更有過半數人（53%）給予10分滿分。另外，近8成人（77%）表示未來一年內會出發外遊，當中更有近4成人（39%）將於未來6個月內出發，可見港人對海外旅遊亦逐漸恢復信心。

報告亦指，隨著海外地區陸續開關，港人對旅遊產品需求見顯著上升。根據Klook香港用戶於4至5月份海外旅遊活動與產品的瀏覽量中，獲接近50%的增長，按年上升超過4倍。當中以泰國旅遊產品的預訂量增長最為顯著，按年激增超過7倍。

60%亞太區旅客傾向豪華度假

Klook調查指出，隨著疫情逐漸緩和，港人於日後的外遊預算普遍比疫情前增加，料出現「報復式旅遊」。調查顯示，有94%人表示不會減少旅行消費，而預計未來外遊人均消費為1萬元或以上的人數，更比疫情前激增超過4成（43%）。根據Klook最新的旅遊趨勢調查結果反映，疫情後亞太區旅客較偏好奢華的外遊體驗。調查顯示約60%的亞太區旅客傾向豪華度假而非背包遊。另外更有70%旅客表示偏好休閒輕鬆的「慢活旅行」，而非預算有限的探險體驗。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部

開啟hket App，閱讀全文
出入境管制 疫情 亞太 產品 經濟 泰國 香港 香港經濟日報

下一篇文章

有隻7至8月份除淨藍籌股股息率近9厘　即睇邊隻！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月21日）
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新6月21日）
【停電支援】中移動向客戶提供2項免費服務　即日起可到門市領取SIM卡、使用流動裝置充電服務（附地址）
【停電支援】中移動向客戶提供2項免費服務　即日起可到門市領取SIM卡、使用流動裝置充電服務（附地址）
今日理財筆記 - 有隻7至8月份除淨藍籌股股息率近9厘　即睇邊隻！
有隻7至8月份除淨藍籌股股息率近9厘　即睇邊隻！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月7日）
【ESG】政府推3大綠色和可持續信息庫　培訓綠色金融人才、助業界分析氣候風險管理
【ESG】政府推3大綠色和可持續信息庫　培訓綠色金融人才、助業界分析氣候風險管理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款