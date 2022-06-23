【醫療融資】拆解醫療融資着數或中伏？　投保前必看3大因素

醫療保險幾乎年年加價，常常聽到保險代理提到「醫療融資」（Medical Financing）這項「財技」，稱只要在購買醫療保險時，同時購買一份長期儲蓄保險，未來可以利用該份長期儲蓄保險所滾存的紅利來供醫療保險，並強調若干年內可以「供斷」。



到底這個「醫療融資」方案是否可行？該份儲蓄保險最終能否「供斷」醫療保險？還是僅是保險代理的銷售手法？我們認為有一系列變數：



1.醫療保險加價

進行「醫療融資」時，首先要選定一份醫療保險，並參考保費表上不同年齡的每年保費，再決定動用多少資金買另一份長期儲蓄保險，並以紅利來繳付醫療保費。但問題是醫療保費並非永遠不變，每年均有加價機會，意味投保人須準確預測保費升幅，而有關長期儲蓄保險回報追得上，才能成功「供斷」。



醫保保費加價原因有三個—年齡、賠付率及醫療通賬。年齡增加，患病風險亦增加，所以不同年齡層的保費增幅亦不同。此外，每個保險計劃都會建立一個資金池，當有人索償時，便會從中提取資金，當賠付率上升時，即愈多人成功索償，保險公司為控制風險，亦有機會加價。



最後是醫療通脹，例如私家病房、手術費、藥物或醫療器械加價，亦會反映在醫保保費之上。醫療技術進步衍生更多治療方案及新藥物，亦會引致醫療成本上升，醫療研發成本，亦有機會轉嫁至消費者。



根據Willis Tower Watson的數據，香港於2020年及2021年的醫療通脹分別為6.54%及6.77%，2022年預計為8.22%。今年亦有個別醫保加價幅度高於醫療通脹，我們將會在未來的文章探討。



2.儲蓄保險回報率

保險代理設計「醫療融資」時，很多時候是基於長期儲蓄保險的預期回報率。假如回報較預期佳，便有機會提早覆蓋醫療保費開支；假如不及預期，成功「供斷」時間便可能延後，甚至不能夠「供斷」，還未計及醫保加價的效應。



保險公司會在儲蓄保險上列明保證回報和預期回報，而預期回報又會分作基本、悲觀、樂觀情景，消費者選擇「醫療融資」時，最好計算在不同情景下能否「供斷」，和需時多久才能「供斷」醫保，甚至應加上醫療通脹的考慮，才會有更完整的方向。



3.長期儲蓄保險流動性



「醫療融資」其中一個迷思，就是當投保人一同購買醫療保險及長期儲蓄保險時，流動性上未必匹配，原因是醫療保險須每年繳付，但長期儲蓄保險有較長的滾存期，短期內提取會嚴重影響本金金額。



因此，投保人在長期儲蓄保險滾存期間，就出現一段長達十數年的「真空期」，仍需要自己「揞荷包」繳付醫保保費，直至若干年後長期儲蓄保險滾存到合理的紅利，才能取出以繳付醫保保費，但屆時又要面對醫療保險費用已經幾何級數上升，長期儲蓄保險回報率又未必符合預期。



儲蓄保險金額龐大 「醫療融資」才有機實現



事實上，「醫療融資」唯一較可行的做法是本身儲蓄保險部份資金額大，而醫療保險保費低，即使回報率不高，亦足以覆蓋醫療保險開支。值得注意的是，長期儲蓄保險僅是其中一個儲蓄手段，轉換其他資產包括基金、債券、高息股等，都有相同「派息」效果可以覆蓋醫療保費，但涉及不同風險。



最後，面對保險代理銷售「醫療融資」方案時，須明白這個方案包含非常多的不確定性，包括醫療通脹、儲蓄保險回報率等等，最好先與保險顧問探討不同情景下的結果才投保。此外，若投保人壽命遠較預期長，即使「醫療融資」順利執行，亦需要預留額外資金作日後醫保保費，切忌有「醫療融資」便安枕無憂的想法。



本文最後更新日期：2022年6月22日



【文章來源：10Life；原題：【醫療融資】拆解着數定係伏？投保前必睇3大因素】

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