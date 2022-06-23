【理財個案】家人將物業放售獲大筆資金　想買恒指成分股應該點選股好？

將物業出售得到一大筆資金，若果只是放着的話，終有一日會用盡。較理想的做法是繼續利用這筆資金作投資，但稍一不慎投資失利就會血本無歸。有讀者的家人將一層多年收租的物業放售後，打算將獲得的現金投資恒指成分股，應選擇甚麼股票才算穩妥？看看龔成是如何回答。

讀者：

家人擁有一物業多年收租，至近期放售。現時收得一筆現金，考慮投資恒指成分股，現嘗試尋找一些股票，計劃的組合如下：

過往物業回報和上列股票過往派息表現相差無多，希望尋找每年有穩定現金流，並在未來有不錯的資產增值。

龔成︰

當我們選擇投資項目時，應參照自己人生階段。年輕時，可以用「平穏增長股」+「潛力股」，到中年「潛力股」比重要減少，到近退休應集中在「收息股」上。

你的組合中，全部都是優質的股票，但要留意其中銀河娛樂 （00027） 、碧桂園服務 （6098） 風險較高，現時比例可以，但就不要加注。

個別股票，包括騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 已達個股上限（15%），個股盡量控制在組合15%內，所以注意不要超比例，避免風險集中。

騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、舜宇光學 （02382） 、小米 （01810） 、新奧能源 （02688） 都是潛力股，風險較高，佔約4成，比例尚可。但如果你家人年紀較高，要控制潛力股的比例，避免組合風險過高。

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