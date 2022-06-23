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【1萬元消費券】第二階段消費券「轉會」　朋友多仲有機會得到電動車！

精明消費 12:09 2022/06/23

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第二階段的5,000港元消費券計劃即將派發，今次消費券亦新增BoC Pay及PayMe from HSBC兩個支付平台，合資格市民可由即日起至7月23日，申請轉用另一支付平台領取消費券，不過點解要「轉會」？轉會係咪真係咁吸引？原來朋友多，「轉會」係有機會得到電動車一部？

BoC Pay：「轉會」獲100元獎賞  友和購物有3折優惠

使用BoC Pay平台登記領取消費券的市民可領取100元的「轉會現金賞」；若新用戶在6月30日前下載及以BoC Pay綁定帳戶或中銀銀聯信用卡，可額外獲得68元迎新獎賞。同樣，只要「拉埋朋友落水」及綁定BoC Pay，又可獲20元推薦獎賞。

值得留意，如你有在友和消費的打算亦可以考慮「轉會」，因為中銀與其合作，使用BoC Pay領取消費券的用戶，可以低至3折優惠價購買最新型號的智能電話及遊戲主機等電子產品。

PayMe：送25元商戶折扣券 參加電動車大抽獎

PayMe推出新登記消費券用戶可獲取25元的折扣優惠券一張；每成功「拉一個朋友「轉會」，推薦人及受薦人亦可獲價值15元的折扣優惠券一張。期內，每人最多擁有10張折扣優惠券；轉會前就要睇你有幾多個朋友可以一齊「轉會」。

另外，所有用戶亦會自動參加幸運大抽獎，並有機會贏取新款電動車一部，「轉會」博一個「抽獎機會」也是不錯？如果你有好多親朋戚友，成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券的首名用戶將可獲電動車一部，就算唔係咁多朋友，其後8名用戶亦可每人獲得新款智能手機一部。

 

責任編輯：陳玉蓮

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