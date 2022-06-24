【消費優惠】AEON中秋節月餅早鳥優惠　OK便利店限時優惠4天狂減

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. AEON：中秋節月餅 早鳥優惠

AEON提供多款月餅任君選擇，Häagen-Dazs「賞.明月雪糕月餅禮券」239元，推廣期至7月17日。

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2. OK便利店：限時優惠 4天狂減

OK便利店推出4天狂減（23/06-26/06）限時優惠，Häagen-Dazs脆皮雪糕批/迷你雪糕杯 $150/8件；淳茶舍500毫升樽裝 $7.5/件；味覺糖超酸橡皮糖25克/PUCCHO雜果味果粒軟糖50克 $16/2件；百威啤酒500毫升罐裝 $7.9/2件！

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3. 日本城：KF94口罩50片裝 $68/盒

韓國製造KF94口罩50片裝，原價$108/盒起，特價$68/盒，平均每片$1.4。網店限時快閃日本製UNICHARM超立體3D口罩，現貨震撼快閃價$89/2盒，平均每盒$44.5。

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撰文：hket小編

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