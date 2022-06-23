【好去處】夏日炎炎玩水攻略　推介5大特色水上活動

夏日炎炎，除左可以飲凍可樂、食凍西瓜消暑之外，還可以選擇玩水上活動降降溫。講到水上活動，次次都是泳池游水或者去沙灘？今個夏天推介大家去嘗試幾個特色的水上活動。



1. 獨木舟

獨木舟是一種老少咸宜的水上活動，裝備簡單，只需槳、救生衣，稍經指導便可體會划舟的樂趣。獨木舟可分為單人獨木舟、雙人獨木舟、海上旅程獨木舟等等。在獨木舟上可以欣賞海上景致，以不一樣的角度探索香港的自然生態。西貢和長洲都是獨木舟熱點，夏天不妨與朋友來一場獨木舟之旅。

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2. 浮潛

相信大家在旅行時都有玩過浮潛，原來香港也可以進行浮潛！西貢素有「香港馬爾代夫」的美譽，在西貢淺海水域浮潛，觀察香港海洋生態，暢泳在碧海之中，可以趕走夏日的暑氣！



西貢浮潛團除了會去淺海水域之外，有些還會去娥眉洲、赤洲洞、超偏遠無人島大灘、印洲塘海岸公園等超隱世地點進行浮潛。

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3. 快艇滑水 Wakesurf

這是一項非常熱門的夏日水上活動，主要利用快艇製造出浪花，參與者拖著繩索，借由快艇力量在水面上滑行，是相對簡單的水上運動。在西貢亦可進行這項活動，滑水時可享受海風迎面撲來的快感。

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4. 水上瑜珈 Sup Yoga

水上瑜珈，又名槳板瑜伽，是在直立板上做瑜珈的活動，將瑜伽搬移到水上進行，無疑會帶給人更特別的體驗。在烏溪沙渡頭灣村淺水區有提供這項活動，既可以感受在上水進行的新鮮感，又可以達到鍛煉身體的目的，一舉兩得，想減肥的朋友必玩！

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5. 風箏衝浪 Kitesurfing

相信風箏是大部分朋友的童年回憶，但是將風箏和衝浪結合的水上活動，你試過未？風箏衝浪是透過大型風箏的力量，帶動人在水面滑行或飛躍高空。香港的風箏衝浪活動大多位於大嶼山，附近的風況一般比較強，而且可以欣賞大嶼山海岸的壯麗景色，喜歡水上運動和挑戰的你絕不可以錯過！

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想知更多夏日好去處，留意好去處懶人包！

責任編輯：梁政琪

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