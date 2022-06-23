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Leica 0系列原型機Barnack Camera　以1.1億成交成史上最貴相機

博客 12:56 2022/06/23

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作為全球最著名的古董相機及光學器材拍賣會，今年第40屆徠茲相機拍賣會的拍品讓一眾收藏家們喜出望外。今年的徠茲相機拍賣會，由奧地利子公司經典徠卡相機有限公司（Leica Camera Classics）策劃，在眾多珍貴拍品中，以2件珍罕拍品最為矚目，包括問世近百年的「Barnack Camera」，以破世界紀錄的1,440萬歐元（約港幣1.187億元）天價成交，成為史上最昂貴相機。

Alexander Sedlak 表示：「現被譽為35 毫米攝影之父的Barnack，創造了0 系列原型機，是當今最具歷史價值的 相機拍賣品之一。」。（圖片品牌提供）

今年是徠茲相機拍賣會舉行第40周年，亦是同名拍賣行成立20周年的雙周年慶。大會為隆重其事，經典徠卡相機公司團隊深入Leica Welt博物館雲集共433
件珍貴館藏，更特別呈獻焦點拍品—1923年問世、被譽為「Barnack camera」的0系列Leica原型機。

周年的「Barnack Camera」，以破世界紀錄的1,440 萬歐元（約港幣1.187 億元）天價成交，成為史上最昂貴相機。（圖片品牌提供）

經典徠卡相機有限公司董事總經理Alexander Sedlak表示：「這部曾為Oskar Barnack擁有的0系列原型機，擁有近100年歷史，更是Leica生產世上首批35 毫米相機前，十多款預製型號的其中之一。能以此驕人成績成交，再次反映人們對攝影世界的濃厚興趣，尤其具有歷史意義的攝影器材與物品，其市場需求更是逐年上升。這次，我們很高興能將極為珍貴的35毫米原型機之一帶到拍賣會。」

好事成雙，官方更捐出一部Leica MP菲林相機與Leica Elmar-M 1:2.8/50鏡頭，獨一無二的相機套裝，鍍上真金塗層設計，最終以7.2萬歐元（包括買方佣金）成交，創下慈善拍品的新紀錄。是次慈善拍賣的收益將全數捐贈予奧地利及德國的慈善機構。
 

另一部鍍金的慈善拍品，則以破紀錄的7.2 萬歐元（約港幣59.3 萬元） 成交。（圖片品牌提供）

Leica Deutschland GmbH 與徠茲相機拍賣會特別捐出一部 Leica MP 菲林相機與Leica Elmar-M 1:2.8 / 50 鏡頭， 此 獨一無二的相機套裝，鍍上真金塗層設計。（圖片品牌提供）

最後Alexander Sedlak明言今年11月25至26日於維也納Leica畫廊舉行第41屆拍賣會，主題則以珍貴相片為焦點，更表示現正展開拍品招募，歡迎攝影
發燒友或收藏家提供相機及相片拍品參與競拍。

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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