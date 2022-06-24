【消費優惠】阿波羅精選雪條$50/8件 精明消費 09:00 2022/06/24 分享： 分享： 夏天咁熱，當然要食凍嘢。即日起到阿波羅購買Super Star、榛子朱古力條、牛奶條、香橙條、香印提子條、綠豆條、紅豆條，8件只需50元，優惠期至6月26日，快啲去入貨！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】夏日炎炎玩水攻略 推介5大特色水上活動 2022/06/23 【好去處】夏日炎炎玩水攻略 推介5大特色水上活動 【1萬元消費券】第二階段消費券「轉會」 朋友多仲有機會得到電動車！ 2022/06/23 【1萬元消費券】第二階段消費券「轉會」 朋友多仲有機會得到電動車！ 【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108 2022/06/23 【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 2022/06/23 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠 2022/06/23 【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠 積分優惠 著數優惠 付款優惠 朱古力 AR 香港經濟日報 經濟 市盈率 牛