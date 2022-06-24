【消費優惠】奇華餅家旺角MOKO分店8折優惠 精明消費 10:30 2022/06/24 分享： 分享： 開新店通常都有優惠送畀大家，奇華餅家旺角MOKO分店搬遷至新舖，由即日起6至27日期間，凡於新店消費即可享8折，睇到啱就好入貨啦！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】阿波羅精選雪條$50/8件 今日 【消費優惠】阿波羅精選雪條$50/8件 【慶回歸】信和維港夜空上演「心連心香港藝術展」 旗下3大商場推購物賞 有機會換Dyson無線吸塵機 2022/06/23 【慶回歸】信和維港夜空上演「心連心香港藝術展」 旗下3大商場推購物賞 有機會換Dyson無線吸塵機 【好去處】夏日炎炎玩水攻略 推介5大特色水上活動 2022/06/23 【好去處】夏日炎炎玩水攻略 推介5大特色水上活動 【1萬元消費券】第二階段消費券「轉會」 朋友多仲有機會得到電動車！ 2022/06/23 【1萬元消費券】第二階段消費券「轉會」 朋友多仲有機會得到電動車！ 【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108 2022/06/23 【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108 商舖 著數優惠 美食 Moko 旺角 香港 經濟 蝴蝶 奇華餅家