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【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場

精明消費 17:11 2022/06/22

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康文署公布，為慶祝香港特別行政區成立25周年，將於7月1日舉辦讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施。

市民可於6月25日（星期六）上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務）。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

免費開放供市民使用的康樂設施包括：

  • 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道
  • 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）
  • 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）
  • 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

要注意，每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

 

責任編輯：鄭樂怡

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