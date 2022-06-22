【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場

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康文署公布，為慶祝香港特別行政區成立25周年，將於7月1日舉辦讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施。
市民可於6月25日（星期六）上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂7月1日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務）。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。
免費開放供市民使用的康樂設施包括：
要注意，每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。
康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首10分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。
責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 消費錦囊