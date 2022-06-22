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【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折

精明消費 17:13 2022/06/22

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為迎接6月23日第二階段消費券登記正式開始，中銀BoC Pay再度加碼，推出「升級版」優惠。涵蓋衣、食、住、行各個範疇的優惠。轉用BoC Pay領取消費券，可得100元「轉會現金賞」，同持提供總值逾15,000元的商戶優惠，可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

BoC Pay較早前宣佈，聯乘友和YOHO推出「勁賞．友得搶」3折購買iPhone 13以及半價入手PlayStation 5。

 BoC Pay消費券獎賞一覽

「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享100元。

商戶優惠：總值超過15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲港幣68元迎新獎賞。（即日起至6月30日）

推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。（即日起至6月30日）

「著數升級賞」加碼優惠

 

麥當勞 滿$35減$10
美心西餅 滿$20減$5 / 滿$60減$15 / 滿$200減$60
東海堂 滿$30減$5 / 滿$200減$80
星巴克 $75減$12
友和 滿$1,500減$100
臣氏 滿$300減$30 / 滿$550減$60
誠品 $500即減$40

 

 

「勁賞．友得搶」：BoC Pay x友和YOHO消費券用戶專屬優惠

 

蘋果 Apple iPhone 13 5G 128GB 1,999元 （3折）
索尼 Sony PlayStation 5 光碟機版遊戲主機 （搭載Ultra HD Blu-ray） 1,999元 （5折）
任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機 （OLED款式）白色 999元 （37折）

 

成功以BoC Pay領取消費券的客戶，可於8月8日晚上9時，進入友和YOHO網上商店，以1,999元搶購限量100部iPhone 13或限量20部Sony PlayStation 5，亦可以999元搶購限量20部Nintendo Switch 遊戲主機，並使用 BoC Pay消費券賬戶進行支付。為了增加成功搶購機會，BoC Pay用戶可提早約15分鐘，即8月8日晚上約8時45分，進入友和YOHO手機版網上商店，若網站人數過多，系統將啟動排隊功能讓BoC Pay消費券客戶輪流進入網店搶購電子產品。

想知更多消費券最新消息，留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 消費錦囊

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