  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券優惠】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折

精明消費 17:13 2022/06/22

分享：

分享：

為迎接6月23日第二階段消費券登記正式開始，中銀BoC Pay再度加碼，推出「升級版」優惠。涵蓋衣、食、住、行各個範疇的優惠。轉用BoC Pay領取消費券，可得100元「轉會現金賞」，同持提供總值逾15,000元的商戶優惠，可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

BoC Pay較早前宣佈，聯乘友和YOHO推出「勁賞．友得搶」3折購買iPhone 13以及半價入手PlayStation 5。

 BoC Pay消費券獎賞一覽

「轉會現金賞」：每位合資格市民以BoC Pay領取消費券，可享100元。

商戶優惠：總值超過15,000元，並可於全港7萬個本地網上和實體商戶網點進行消費。

迎新獎賞：新客戶下載及以BoC Pay綁定賬戶或中銀銀聯信用卡可獲港幣68元迎新獎賞。（即日起至6月30日）

推薦獎賞：客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。推薦越多，獎賞越多。（即日起至6月30日）

「著數升級賞」加碼優惠

 

麥當勞 滿$35減$10
美心西餅 滿$20減$5 / 滿$60減$15 / 滿$200減$60
東海堂 滿$30減$5 / 滿$200減$80
星巴克 $75減$12
友和 滿$1,500減$100
臣氏 滿$300減$30 / 滿$550減$60
誠品 $500即減$40

 

 

「勁賞．友得搶」：BoC Pay x友和YOHO消費券用戶專屬優惠

 

蘋果 Apple iPhone 13 5G 128GB 1,999元 （3折）
索尼 Sony PlayStation 5 光碟機版遊戲主機 （搭載Ultra HD Blu-ray） 1,999元 （5折）
任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機 （OLED款式）白色 999元 （37折）

 

成功以BoC Pay領取消費券的客戶，可於8月8日晚上9時，進入友和YOHO網上商店，以1,999元搶購限量100部iPhone 13或限量20部Sony PlayStation 5，亦可以999元搶購限量20部Nintendo Switch 遊戲主機，並使用 BoC Pay消費券賬戶進行支付。為了增加成功搶購機會，BoC Pay用戶可提早約15分鐘，即8月8日晚上約8時45分，進入友和YOHO手機版網上商店，若網站人數過多，系統將啟動排隊功能讓BoC Pay消費券客戶輪流進入網店搶購電子產品。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
今日
【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
今日
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5
今日
【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5
【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？　推介5項近期大熱室內活動
2022/06/21
【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？　推介5項近期大熱室內活動
【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
2022/06/21
【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
5G 經濟 退休 誠品 星巴克 財務自由 電子消費券 iPhone 13 科技產品 移動裝置

下一篇文章

【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
【八達通消費券】尾數1,000蚊未收到？　只要喺呢日用完$4,000就得
【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5
【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5
今日優惠精選 - 【消費優惠】惠康任選2件醬油產品照價9折　恒生信用卡日本城簽帳滿100元即減15元
【消費優惠】惠康任選2件醬油產品照價9折　恒生信用卡日本城簽帳滿100元即減15元
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款