  • 30°C
香港時間 : 2022623日 (週四) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108

精明消費 10:30 2022/06/23

分享：

分享：

莎莎今期驚喜價包括：50 Megumi養潤育髮精華素160ml，每件298元、HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜50g，每件108元、Derma：B強效補濕滋養沐浴露1000ml，每件78元、DHC維他命B群60日120粒裝/複合維他命60日60粒裝，第2件半價。請留意優惠期至今日（23日）止。

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會　比較各支付工具的迎新優惠！
今日
【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會　比較各支付工具的迎新優惠！
【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠
今日
【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠
【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折
2022/06/22
【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折
【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
2022/06/22
【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
2022/06/22
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
維他命 保濕 著數優惠 莎莎

下一篇文章

【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）
【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠
【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠
【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折
【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」　麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折
【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施　市民可於6月25日上午7時起book場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款