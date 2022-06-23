【消費優惠】莎莎驚喜價HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜每件$108 精明消費 10:30 2022/06/23 分享： 分享： 莎莎今期驚喜價包括：50 Megumi養潤育髮精華素160ml，每件298元、HADA LABO極潤保濕水凝霜／冰感霜50g，每件108元、Derma：B強效補濕滋養沐浴露1000ml，每件78元、DHC維他命B群60日120粒裝/複合維他命60日60粒裝，第2件半價。請留意優惠期至今日（23日）止。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 今日 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠 今日 【消費優惠】7-11推$10一口價限時加推優惠 【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」 麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折 2022/06/22 【1萬元消費券】BoC Pay消費券優惠「升級」 麥當勞及屈臣氏等商戶優惠低至6折 【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施 市民可於6月25日上午7時起book場 2022/06/22 【慶回歸】7月1日免費玩盡康文署康樂設施 市民可於6月25日上午7時起book場 【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一 2022/06/22 【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一 維他命 保濕 著數優惠 莎莎