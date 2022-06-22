【魷魚遊戲】Netflix推《魷魚遊戲》真人騷　邀全球456名粉絲爭奪3,580萬獎金（附參加網址）

近年影視串流平台Netflix和Disney+在全球各地大受歡迎，當中Netflix上映的劇集和電影都成為「茶餘飯後」的話題。去年熱播的韓國驚悚幻想劇《魷魚遊戲》獲得全球1.1億名觀眾收看，成為有史以來最受歡迎劇集，早前Netflix宣布將開拍第二季並加碼推出真人騷《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》，邀請來自世界各地的456名參賽者，一同競爭456萬美元的獎金。

Netflix宣布預計將於2023年頭開拍《魷魚遊戲》真人實境節目，並開設了官網邀請全球粉絲報名，節目預計會有10集。官方提到，無論遊戲結果是輸或贏，所有玩家都不會有生命危險。根據官方指引，參加者需要年滿21歲，亦必需要懂得英語，而在整個拍攝中參加者都必須參與最多4星期的拍攝。若被選中，參加者需要在整個拍攝過程持有有效護照，以能夠前往節目指定的所有地點。

至於大家最關心的獎金方面，官方指真人騷的獎金高達456萬美元（約3,580萬港元），不過官方寫明在這次比賽中的賭注非常高，最壞的命運是空手而回，即最終的勝出者只有一人。

責任編輯：區祖飛

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