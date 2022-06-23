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【消費優惠】榮華雙黃白蓮蓉月餅公益價每盒196元　麥當勞炒雙蛋包餐19元起

精明消費 07:30 2022/06/23

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 榮華餅家：公益月餅券

榮華同香港公益金合作第33年，推出雙黃白蓮蓉月餅及流沙奶黃月餅兩款公益月餅。雙黃白蓮蓉月餅的公益價為每盒196元；流沙奶黃月餅的公益價為每盒215元。每購買一張公益月餅券，榮華都會捐出$50予香港公益金作慈善用途！

2. McDonald's： Value Monday優惠券 炒雙蛋包餐19元起

麥當勞於6月20日起（20/06-26/06）為炒雙蛋包系列增添炒雙蛋包及炒雙蛋脆雞包，今個星期只需19元起就可享用【快速之選】全新軟綿綿炒雙蛋包配濃滑港式奶茶！同時，今期麥當勞App內的電子優惠券還有7元朱古力脆皮新地、優惠價16元起選購McCafé指定細杯裝熱豆奶抹茶，讓大家享受夏日甜蜜滋味！

3. 雅芳婷 A-Fontane：年度盤點清貨 低至2折

雅芳婷在6月22日至7月3日舉行年度盤點清貨優惠，專門店全場貨品低至2折。全棉枕套（對裝）極筍價79元；魔力粒子抑菌拍拍枕特價29元起。

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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