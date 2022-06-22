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【職場趣聞】內地00後辭職信大公開　原來可以咁直接？

17:09 2022/06/22

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撰寫辭職信是否有100種方法？香港打工仔遞交辭職信時，一般做法就是遞交一篇在網上「參考」的辭職信，作為例行公事。近日有網民於討論區流傳內地00後的辭職信，信的內容讓人啼笑皆非，雖然這種辭職方式不適合香港，不過信中的內容卻是不少打工仔的心聲。

■看看00後的辭職信■

    點擊圖片放大
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對於以上的辭職信，不少網民都表示家庭環境好，又沒有家庭負擔便可以這樣任性。亦有不少人表示，他們只是說出事實，只是有人奴性太重，不敢辭職，如果在外國返工要返足六日，又要受氣，相信當地人已經辭職，要過自己的生活。

有打工仔表示「這點錢很難幫你做事」那個很好，因為說得很坦白，亦是普遍打工仔很正常的離職理由，只是香港打工仔沒有說白了。雖然以上的辭職信充滿創意，不過若在香港的一般工作文化，打工仔要離職還是需要跟從一般的規範呈交辭職信，一般的公司可能不太接受太有創意的辭職原因。

責任編輯：陳玉蓮

大市「東穩西沉」？滙豐劉紹文預測第三季恒指頂部、底部

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