【品味投資】富藝斯鐘錶春季拍賣總成交額逾10億元　Rolex Daytona首登拍場以近1,600萬元成交

富藝斯鐘錶首場紐約春季拍賣於6月中結束，吸引近70個國家及地區的鐘錶愛好者積極參與競投，並創下多款現代、古董及獨立製錶的世界拍賣紀錄，總成交額達3,030萬美元（約2.38億港元）。而富藝斯橫跨日內瓦、香港及紐約的全球鐘錶春拍季，總成交額逾1.27億美元（約10億港元）。

7月將推2場鐘錶網上拍賣

富藝斯鐘錶指，領銜是次拍賣的為帶有序號「00」的首枚George Daniels鉑金週年紀念腕錶，以逾238萬美元成交，超出最高估價，創下George Daniels及英國製錶品牌的世界拍賣記錄。這一隻腕錶部分拍賣所得將捐贈予The George Daniels教育基金會、英國鐘錶製造商同盟及紐約鐘錶學會。

首次登上拍賣場的勞力士Paul Newman Daytona Lemon型號6264，在拍賣前的最高估價為120萬美元（約942萬港元），最終以逾200萬美元（約1,569.9萬港元）成交，超出80萬美元（約627.9萬港元）。除此之外，獨立製錶品牌腕錶亦在這次拍賣中有激烈的競投，其中3款來自F.P.Journe的腕錶同樣以超過100萬美元成交。

另外，富藝斯鐘錶指，為持續回應市場強勁需求，富藝斯將於今年夏天推出2場鐘錶網上拍賣，分別是「紐約鐘錶協會慈善線上拍賣II」於7月6日至13日舉行，而「香港線上腕錶拍賣I 」將於7月21日至28日舉行。

■富藝斯鐘錶春季10大成交拍品■

（按成交價低至高排列）

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責任編輯：區祖飛

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