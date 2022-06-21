【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年　6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情）

港鐵公司 （00066） 宣布，為慶祝特區回歸二十五周年，將推出「一拍有獎」抽獎活動，連續三星期每星期送出25,000份豐富獎品。

「一拍有獎」抽獎活動由6月28日起，連續三個星期二，透過MTR Mobile進行，每輪抽獎將分別送出25,000份獎品，共75,000份。 當中包括港鐵全年免費車票、免費本地單程車程、港鐵商場及車站電子禮券及車費折扣優惠等。

■抽獎獎品細項■

港鐵全年免費車票 每次送出 25 份, 合共 75 份 港鐵免費本地單程車程 每次送出 5,000 份, 合共 15,000 份 港鐵商場港幣50元電子禮券 每次送出 2,000 份, 合共 6,000 份 港鐵車站商店港幣20元電子禮券 每次送出 2,000 份, 合共 6,000 份 港鐵港幣10元車費折扣優惠 每次送出 15,975 份, 合共 47,925 份

三輪抽獎活動分別在6月28日、7月5日及7月12日的連續三個星期二下午2時至4時舉行，MTR Mobile登記用戶屆時可登入程式參加抽獎並即時得知獎賞。如未能獲獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下一輪的抽獎。

責任編輯：鄭樂怡

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