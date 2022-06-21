【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？　推介5項近期大熱室內活動

香港6月天氣開始變得酷暑難耐，離開冷氣簡直是一種懲罰。以下為大家精選幾個室内活動，包括最近大熱的簇絨槍製作地氈（Turfing）、流體熊製作、實境劇本殺、唇膏DIY工作坊、畫室等，讓大家歎住冷氣都可以有好節目！



Tufting手工毛氈

Tufting這種刺繡技術叫簇絨，玩法不算複雜，只要先在織布上勾畫線條，再利用簇絨槍將不同顏色的毛線快速且有節奏地戳在布上，短短幾小時已經可以輕鬆交織出一幅毛絨質地的大地氈，就算是新手都可以獲得成功感。

至於EACHCARE的Tufting毛毛地氈工作坊可讓參加者親身實現整個由設計到親手完成毛氈的過程，可製作的範圍包括人像氈、大地氈、椅墊、咕𠱸、掛牆海報、應援手幅及開業招牌氈等。

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EACHCARE

費用： $680 - $1,280

地區： 葵芳

網址：https：//bit.ly/3FZg7aU

流體熊製作



流體熊最近大受歡迎，全因它無需任何技巧，主要將心水顔色的顔料放至叫杯内攪勻，然後倒在熊仔身上即可為它上色，做法簡單又好玩，可謂零失敗，手殘黨都無需有任何擔心！

The Art Room的流體熊工作坊設有兩款大小可以選擇，小熊為28cm、大熊為70cm。

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The Art Room

地區： 長沙灣

網址：https：//bit.ly/38yF8gE

實境劇本殺

劇本殺是近年來熱門的團體遊戲，透過角色的扮演，其中一個飾演兇手，與朋友一齊通過尋找綫索，還原故事並找出兇手。位於尖沙咀的第二人生體驗館通過真實的環境和場館，更提供配合劇本的服裝，讓故事更立體和更還原，為體驗者提供絕對的沉浸式體驗。

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第二人生體驗館

地區： 尖沙咀廣東道80號Cantonyama 3樓

網址：https：//2ndlife.hk/

唇膏DIY工作坊

想找個有趣又有新意的室内活動？可以體驗下唇膏DIY！使用天然有機材料自行製作唇膏，更可以刻上名字，自用送禮皆可。

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唇膏DIY體驗工作坊

日期：星期四至星期日

時間：下午3時至晚上8時可預訂

地點：銅鑼灣

預訂網站：按此

Art Jamming畫室

不是每個人都有藝術天份，如果覺得繪畫太難，但又想Art Jamming，可以參加流體畫工作坊，導師會詳細講解技巧和製作方法，以及作出示範。學員可製作30cm圓形油畫框1塊，並安裝成掛鐘。風乾及製作時間約為7至10日，完成後會速遞寄予學員。

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圓作舍Art Circle Atelier

費用： 每位$328（一人一個作品）；親子價$438（一大人及一小朋友合作完成一個）

地址： 紅磡蕪湖街69A號南安商業大廈7樓02室；大坑新村街35號地下

IG： artcircleatelier

責任編輯：梁政琪

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