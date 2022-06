【BNPL】BNPL公司應否受監管？　一文了解普通法如何定義「貸款」

上兩期銀行閑談(171)和銀行閑談(172)介紹BNPL公司的利潤模式、對傳統銀行的衝擊,以及它們不受金融機構條例規管(例如「放債人條例」)仍可提供分期的原因,還有他們同「伊斯蘭金融」的微妙關係。

BNPL公司不需要規管的主因,是他們在「技術上」並無提供貸款,而是提供連帶分期付款的買賣服務(上篇有詳細解說),不過是否可以隨便說成是「分期付款」,就可以避免規管呢?

本文是我對本地法例條文分析,純供參考,非專業法律意見,詳細問題應尋律師意見。

先看看香港《放債人條例》怎寫

香港法例第163章《放債人條例》對「貸款(loan)」 的定義,到底BNPL是否符合呢?

英文版:

loan(貸款) includes advance, discount, money paid for or on account of or on behalf of or at the request of any person, or the forbearance to require payment of money owing on any account whatsoever, and every agreement (whatever its terms or form may be) which is in substance or effect a loan of money, and also an agreement to secure the repayment of any such loan, andlend(貸出) and lender (貸款人) shall be construed accordingly;

中文版 :

貸款(loan)包括預支款項、貼現、為任何人支付或因任何人而支付或代任何人支付或應任何人的要求而支付的金錢、或不論因任何理由而作出的延期償付欠款,及實質上或效力上是貸款的各項協議(不論其條款或形式為何),以及為確保任何該等貸款得以償還而達成的協議;而貸出(lend)及貸款人(lender)兩詞亦須據此解釋;