【疫下新常態】日本電信商推「在家工作」 「返公司工作視為出差」？

疫情放緩，香港不少員工都逐步取消「在家工作」安排，回到公司工作。回到公司上班看似回到正常的模式，但日本電信商（NTT）卻徹底改變現有工作模式，推「在家工作為主，回公司視為出差」，並推出一系列方案，讓員工有更高彈性的工作安排，包括不限制員工居住地，員工可住在日本國內任何地方；公司亦不設交通費統一核銷上限，員工甚至可以選擇搭飛機到東京進入公司，以上的彈性安排對於員工及公司都各有好處。

■實行全面在家工作係咪雙贏？■

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NTT早於2021年開始，將員工的工作方式，改為原則上遠距離工作，公司期望可以將這個方式成為往後的工作模式。NTT指，這種自由的工作方式可以提升員工的滿意度，也可吸引優秀人才加入。不過，一間企業要實行在家工作，亦需要其工作性質能配合。

以NTT為例，目前實行在家工作部門主要以策劃及系統開發為主，公司亦正計劃明年4月將東京總部和管理部門分拆到其他城市，增加「衛星辦公室」的數目。

責任編輯：陳玉蓮

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