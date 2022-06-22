【投資策略】成為精明投資者的4個長綫技巧

投資沒有保證，總是存在風險，但精明的投資者使用一些策略可以降低風險並增加財務成功的機會。以下是成為精明投資者的4個基本技巧。

1.了解複利的力量

金融界很少有力量像複利一樣強大。在處理債務時，可能會雪上加霜，但在投資中，複利可以創造大量財富。從你的投資中獲得回報固然很好，但如果再投資的錢本身就能獲得回報，那就更好了。當你開始理解複利的力量時，你就會開始理解為什麼盡早開始投資並讓時間發揮它的魔力是你能做的最好的事情之一。

想像一下，你一次性投資了10,000元，年回報率為8%。如果不再投資一分錢，你的投資將在25年內累積超過68,000元。即使你在25年內為同一投資每月供款500元，你也將累積超過438,000元，而個人僅供款150,000元。複利獎勵投資者的耐心。

2.利用指數基金實現多元化

良好投資組合的標誌之一是多元化。投資組合中的公司太少會增加風險，因為這些公司的業績會嚴重影響風險。理想情況下，你希望自己投資的股票可跨越許多不同的行業和市值。如果想無需研究和投資大量不同的公司來實現多元化，可以投資指數基金，因為這等同投資於許多不同行業的許多不同公司。

此外，即使你不投資涵蓋所有行業的基金，也可以投資許多特定行業的指數基金。還有許多不同的指數基金只投資於特定規模的公司，因此可以接觸到更大、更成熟的公司，以及可能有高速增長空間的小型公司。

3.積累派息股

除了指數基金和其他投資外，你的投資組合中還應該有一些可以派發股息的股票。股息是公司獎勵持有股票的股東的一種方式，並且可以成為退休收入的重要來源。想像一下，你可以在一隻指數基金中積累10萬元，並該基金會支付2.5%的股息收益率。在這種情況下，你可以期望僅從該投資中已獲得2,500元的年度收入。

4.使用平均成本法

與金錢打交道時很容易情緒化，而消除投資情緒的一種方法是使用平均成本法，定期投資特定金額，而不考慮當時的股票價格。平均成本不僅可以讓你養成持續投資的習慣，還可以幫助你避免嘗試把握市場時機。無論在期間股價下跌或上升，重要的是要堅持進行，並相信它會隨著時間的推移而平衡市場波動風險，並且在此過程中將成本拉低。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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