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【職場調查】調查：7成香港打工仔視返工為主要壓力來源　「4天工作制」可留人才

個人增值 17:59 2022/06/21

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早前有調查指香港每名打工仔的快樂指數只有4.5分、平均工作壓力指數高達6.9分，顯示不少打工仔的身心健康不理想，早前爆發第5波疫情，更令人覺得精神健康議題不容忽視。有機構調查香港上班族對靈活工作環境的態度，發現香港71%上班族表示，工作是影響精神健康的主要壓力來源，靈活性的安排和4天工作周等可吸引及留住人才。

【港打工仔快樂指數僅得4.5分　8成受訪者壓力爆煲現情緒問題：按此

僱主待遇應與員工個人需求及期望一致

是次調查的機構Qualtrics為一間體驗管理公司，於今年5月訪問了1,038名18歲或以上、在本港各行業從事全職或兼職工作的受訪者，研究指出更具靈活性的安排、4天工作周和更多有薪假期也是吸引及留住人才的主要因素。當中，香港的上班族認為，僱主可以採取以下措施有效改善精神健康，包括4天工作周（61%）、選擇工作時間的靈活性（40%）、公司參與精神健康日（34%）或精神健康周（32%），以及提供輔導服務等精神健康資源（21%）。 

另外，報告概述香港上班族對靈活工作環境的看法。近一半受訪者 （48%） 認為，靈活性意味可以選擇他們想要辦公時間，其餘受訪者則將其定義為能夠選擇工作的日子（17%），或可以在任何地點辦公的自由（17%）。有一成受訪者表示，靈活性應該透過績效來衡量，而非工作時數（11%）。 

Qualtrics東南亞員工體驗解決方案策略師Lauren Huntington表示，香港僱主必須確保他們提供的待遇與員工的個人需求和期望一致，以有效改善員工的健康和福祉，同時適應現代工作環境的變化。

責任編輯：區祖飛

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