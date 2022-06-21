【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會　比較各支付工具的迎新優惠！

第二階段5,000元消費券將於8月7日起放，最新加入PayMe及BoC Pay兩項支付工具。如希望更改其收取第二階段消費券的儲值支付工具，可在6月23日至7月23日期間遞交申請。

計劃下的各儲值支付工具商亦因此推出不同的迎新優惠，吸引市民「轉會」。以下為大家綜合6間儲值支付工具商推出的獎賞，所得價值隨時能超過5,000元！

WeChat Pay

即日起至8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券及1次抽獎機會。用戶成功選用WeChat Pay HK登記2022年第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3元至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10元至50元的商戶專屬電子現金券。

BoC Pay

市民登記使用BoC Pay領取消費券，可賺取100元「轉會現金賞」。而由即日起至6月30日，新客戶下載及以BoC Pay綁定帳戶或中銀銀聯信用卡，可再獲額外68元迎新獎賞。此外，客戶每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，即可獲20元推薦獎賞。

AlipayHK

AlipayHK宣布，不論是現有或新用戶，只要將會用AlipayHK領取第二階段消費券，就有機會得到高達210元AlipayHK禮券，包括「勁賞搶」，6月20日至29日期間於指定「品牌Channels」定時開搶，每日可搶高達20元AlipayHK禮券，最多可搶200元禮券；以及「關注有禮」，關注3個或以上「品牌Channels」可獲10元AlipayHK禮券。

八達通

八達通推出「迎新獎賞」，新登記用八達通卡洗消費券，不限名額，凡新登記可賺30元增值額。

PayMe

PayMe消費券登記活動的推廣期為6月23日至7月23日。合資格用戶凡成功完成登記2022年（第二階段）消費券計劃， 即可透過PayMe錢包獲得價值25元的PayMe登記優惠券。

Tap & Go拍住賞

由6月23日至7月23日，現有及新客戶成功以Tap & Go領取2022年（第二階段）消費券計劃的消費券，可申請於指定日子到指定csl專門店換領Tap & Go「拍住賞」x Edan限定：csl 5G體驗包內附5G本地流動數據SIM卡（共300GB，每30日100GB）1張。

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責任編輯：鄭樂怡

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