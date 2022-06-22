【消費優惠】惠康任選2件醬油產品照價9折　恒生信用卡日本城簽帳滿100元即減15元 

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 惠康：任選2件醬油產品 照價再9折

惠康進行激抵優惠，由即日起至6月23日任選2件醬油產品，即可享照價再9折；同時，買任何產品滿100元，加50元即可換購西瓜1個！

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2. 恒生信用卡：日本城簽帳滿100元 即減15元



即日起至7月31日，使用恆生信用卡於全綫香港JHC日本城／生活提案／生活工房分店享有以下優惠：



優惠1 - 使用恆生信用卡結帳單次消費滿100元即減15元

優惠2 - 以1元恆生Cash dollar購買指定貨品1件

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3. 鴻福堂：藥製龜苓膏120元/4盅

鴻福堂全綫分店推出藥製龜苓膏100元有3盅、120元有4盅優惠，龜苓膏有清熱排毒、解毒除濕的效果。

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撰文：hket小編

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