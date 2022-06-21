【世界漸凍人日】漸凍症病人漸失行動力　AI全天候看護監測成出路

數年前的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge）讓更多人認識罕見病「漸凍症」，適逢國際漸凍人協會聯盟於每年6月21日舉辦全球漸凍人日，筆者亦希望藉此機會分享人工智能（AI）如何協助患上被視為不治之症的漸凍症病人，盡可能保持生活獨立，透過科技來提升病人及家屬的生活質素。

漸凍症，學名肌萎縮側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis， ALS），會使運動神經元受損，並且隨著病情漸進發展，患者會逐漸失去語言及行動能力，至今尚未有任何治癒方法。

事實上，對於病情較重的患者而言，甚至連正常呼吸、吞咽咳痰都難如登天，而在無人看護時，患者極有可能因不能正常咳痰和呼救而造成死亡。故此，家人及醫護人員無間斷的悉心看護成為漸凍症護理的關鍵。

AI看護系統24小時監測病人 及時通知看護人員

可幸的是，目前已經有特別為漸凍症病人設計的AI技術解決方案，例如透過商湯科技發明的「漸凍人」智能看護系統，可以做到7x24守護病人，短短3秒內通知處理危急情況。利用計算機視覺分析技術，AI系統能夠敏銳地捕捉到病人的痛苦表情並發出警告，患者可通過嘴巴、眼睛作出表情動作發出主動呼叫信號。同時，系統在體溫、呼吸、心率等體徵指標異常時也可發出警告，尤其當病人暫停呼吸時，智能看護系統將發出緊急信號通知看護人員。

筆者曾經接觸一位年輕女患者，她在二十多歲誕下第二名兒子後不幸發病，六年過去已經喪失基本行動能力。其丈夫既要工作，並且需要同時照顧患病妻子及兩名幼子，身心壓力可想而知。而為了分擔家庭壓力，患者的年邁父母也需要時刻守在女兒身旁照顧，不敢遠離。

不過，透過AI看護系統實時監護的幫助，再配合遠程警告功能，大大減輕家人長久以來的精神壓力。此外，系統支持24小時無間斷工作，實時不間斷監測病人的醒/睡狀態，統計病人的睡眠時長和醒來次數等信息，並製作睡眠質量分析報告讓陪護人員參考。

雖然漸凍症仍然是不治之症，但隨著AI技術在醫療領域不斷創新、落實更多應用，筆者相信科技力量可以協助漸凍症病人保持生活質素，做到健康與尊嚴並重，並在未來守護和照顧更多弱勢群體，進一步實踐AI向善。

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