【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5 精明消費 09:00 2022/06/22 分享： 分享： 由即日起至6月30日，到阿波羅惠顧雙球雪糕可享減5元優惠，可以盡情食雪糕消暑！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？ 推介5項近期大熱室內活動 2022/06/21 【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？ 推介5項近期大熱室內活動 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 2022/06/21 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 2022/06/21 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡 $30就買到連飲品餐點 2022/06/21 【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡 $30就買到連飲品餐點 【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠 高露潔清新味牙膏特別版$62/4支 2022/06/21 【消費優惠】百佳50周年特別版產品優惠 高露潔清新味牙膏特別版$62/4支 雪糕 香港 美食 著數優惠