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【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5

精明消費 09:00 2022/06/22

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由即日起至6月30日，到阿波羅惠顧雙球雪糕可享減5元優惠，可以盡情食雪糕消暑！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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