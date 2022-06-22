【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一 精明消費 10:30 2022/06/22 分享： 分享： 於美心MX購買正價台式飲品一杯，即可免費獲得同款台式飲品一杯，最平只需平均8元有杯，優惠期至6月27日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5 今日 【消費優惠】阿波羅雙球雪糕減$5 【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？ 推介5項近期大熱室內活動 2022/06/21 【好去處】夏天想歎住冷氣有好節目？ 推介5項近期大熱室內活動 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 2022/06/21 【港鐵優惠】港鐵「一拍有獎」抽獎活動慶回歸25周年 6月28日起連續三周共送出75,000份獎品（附詳情） 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 2022/06/21 【1萬元消費券】趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！ 【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡 $30就買到連飲品餐點 2022/06/21 【消費優惠】OK便利店買一叮飯盒送雀巢咖啡 $30就買到連飲品餐點 台式飲品 香港 飲品 美心 經濟 著數優惠 美食