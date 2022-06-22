【消費優惠】美心MX台式特飲買一送一

於美心MX購買正價台式飲品一杯，即可免費獲得同款台式飲品一杯，最平只需平均8元有杯，優惠期至6月27日。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App