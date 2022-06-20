【投資觀點】美國5月通脹反撲驚嚇市場　世銀警告全球經濟或陷滯脹風險

隨着美國公布5月份通脹反撲至8.6%，「驚嚇」程度遠超市場預期；上周，聯儲局加息0.75厘，以顯示遏抑通脹的決心，但問題是美國通脹火頭似乎愈燒愈旺，蔓延各個主要領域，多項不利因素也同時撲面襲來！巧合的是，近日世銀發表經濟前景報告，不但大削全球經濟增長預測至2.9%，更警告可能會陷入類似70年代的滯脹風險，予人一場暴風雨即將來臨的感覺，投資者更應提高警惕。



美通脹高企成經濟首要風險

早前，基於美國4月份消費者物價指數（CPI）回落，部分分析認為美通脹已見頂，聯儲局加息步伐可以稍為溫和放緩，但最新出爐的5月CPI卻大超預期掉頭反彈，更創下81年12月以來高峰，生活必需品續錄得雙位數增幅，其中住屋租金大漲，能源價格更按年飆升近3成半！即時戳破了樂觀者的美夢，美股3大指數齊齊大幅滑落，美國債息更出現「倒掛」，而俗稱「恐慌指數」的VIX波動率指數跳升逾倍至近30，反映出市場情緒驟然逆轉，一般散戶恐不易輕鬆轉身應對。



倘綜觀當前國際經貿供需形勢，相信短期內美國通脹走勢依然反覆，仍會高踞難下，這也難怪財長耶倫在參議院聽證會上承認，通脹長期高企不可接受，是美國經濟的首要風險。而聯儲局亦無奈承認過往一段時期可能錯判通脹形勢，個別鷹派聯儲委員放風不排除重手加息0.75厘。今年內，聯儲局尚有4次議息，衡量國際客觀狀況下，聯儲加息大棒似乎才剛開始，美國聯邦基金利率年內升至2.75至3厘或許並非遙不可及，期間引起的國際資金流竄及股匯市場震動更須提防。

全球發達經濟體均面對滯脹風險

事實上，正當美歐為應對節節攀升的通脹而疲於奔命之際，無論是能源危機抑或是糧食危機均愈趨嚴峻，令各國政府頭大如斗。一方面，俄烏戰爭持續，短期似乎看不到可以和談解決紛爭，縱使俄烏最終停戰，但西方對俄實施的制裁措施相信也難以即時撤銷，在劍拔弩張的敵視底下，其觸發的大宗商品如能源和糧食價格飛升亦難望復常。因此，推升美歐通脹的主要動力來源短期內將無法完全消除，而單靠加息抑制消費意欲遏通脹或事與願違，一時間難達效果，更可能對脆弱的經濟增長踩多一腳。

據美國密歇根大學消費信心指數顯示，6月份初值由5月的58.4急跌至50.2的紀錄新低，而時薪更是連跌14個月，折射出通脹肆虐及連環加息已侵蝕工資和打擊消費信心，對經濟增長無疑是雪上加霜。此外，數據亦顯示，通脹已由商品蔓延至服務範疇，旅遊及酒店機票等消閒活動價格均大漲，看來美國還需耗費一段時日才能走出全面性通脹的陰霾，而聯儲局在遏抑通脹和托市保增長將會陷於兩難的被動狀態。堪憂的是同為發達經濟體的英國和歐盟，其所面對的滯脹風險和壓力，相比美國更是有過之而無不及。



美德韓物流業罷工加劇危機

從另一方面看，交通運輸是市場經濟的命脈。可是，近日美德韓三國物流業等工會，不約而同為爭取福利權益而遊行抗議及罷工，令本已擠擁堵塞的港口愈加混亂，一旦港口工人行動升級，不但會加劇全球供應斷鏈危機，同時將加速推升海運價格及貨物成本，進一步刺激本已高踞不下的通脹。其實，環球疫情肆虐導致廣泛停工停運，中國和美歐等貿易大國港口積壓大量貨櫃，全球海運處於塞港、缺船、缺櫃和缺貨車子多重困境，貨輪靠港嚴重延誤，據統計全球貿易耗損高達50至100億美元，並且是短期內難以解決，甚或有失控惡化風險。因此，全球面對未來可預見的種種挑戰，世銀及早響警號正是當頭棒。





【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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