【投資分析】美國工資物價螺旋式上漲風險增加　經濟需要更大幅度放緩才能讓通脹受控

美國上周宣佈加息0.75厘，施羅德投資首席經濟學家及策略師Keith Wade表示，美國聯儲局以自1994年以來最大幅度進行加息，預示變化即將來臨，但聯儲局仍在焦急地等待經濟出現政策湊效的訊號。點陣圖顯示，利率將於今年底前升至3.4厘的水平，其後更將於2023年升至3.8厘。

從數字上看 通脹變得積重難返

Keith Wade提到，若不是因為6月10日所公佈的兩項壞消息，聯儲局或會按原定計劃，加息50個基點。現時，除了整體消費物價指數上升至8.6%，通脹預期亦升至3.3%的水平。從數字上看，通脹變得積重難返，美國步入工資物價螺旋式上漲的風險亦已增加，經濟顯然需要以更大幅度放緩才足以讓通脹受控。



在失業率高企下，聯儲局已將今明兩年的經濟增長預測下調至2%以下。雖然聯儲局主席鮑威爾在議息會議後表示，最終結果有可能受不在可控範圍內的因素影響而變得更壞，但聯儲局始終對作出經濟衰退的預期欲言又止。鮑威爾所指的是在烏克蘭發生的衝突，以及商品價格有可能進一步上升的風險。

2023年底利率向下調整的可能性會較上升大

施羅德相信，經濟活動轉弱及通脹的證據將促使美國聯儲局減慢收緊政策的步伐，通脹情況或會於今年稍後時間有所改善，屆時聯儲局態度有可能會軟化，2023年底利率向下調整的可能性會較上升大。

據亞特蘭大聯邦儲備銀行的最新預測估計，美國經濟第二季有可能在經歷第一季度的負增長後落入衰退。雖然勞動市場需要降溫，但在銷售數字疲弱的情況下，邊際利潤將會受壓，這或會令企業放慢聘請人手的步伐。



責任編輯：陳玉蓮

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