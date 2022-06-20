【儲錢大法】為何有記帳都儲不到錢？　解構記帳三大迷思

記帳亦是不少理財達人推介的好方法，近年不少人都會善用應用程式記錄自己日常開支。記下自己每天的支出，便可以知道自己的錢花在哪裡，從而控制支出，讓自己養成儲蓄的好習慣。但卻有些人即使記帳卻還是儲不到錢，當中可能因為這些原因。

1. 只記帳沒有審視個人支出

有人聽從建議記錄自己每天支出，卻從未花時間去審視個人的支出項目。記帳的目的就是為了控制支出，了解個人支出的項目，若沒有審視自己的支出項目，又怎會有改進空間？除了每日記帳外，亦需要定期審視個人支出，你可以透過程式的功能，分析個人每個月支出最多的項目，並且思考哪一類屬不必要開支，從而作出調整。

2. 記帳只記1至2個月

最理想的情況是記錄3至6個月的支出項目，若只記下1至2個月，時間或未必夠長去了解個人的消費習慣。相反，若記錄6個月的時間，可觀察的時間亦較長，對於個人開銷的了解亦能更準確。舉例，從6月開始記錄至12月，你會發現在6月因為有父親節，9月有中秋節及12月有聖誕節等，其支出或會較平時的月份為多，在特別的月份支出項目較多，可以心裡有預算，更好規劃來年預算支出。短期的記帳對於未來的財政預算並不能達到儲蓄的目標，只有長期的記錄才可以有參考的作用。

3. 分析後沒有坐言起行

只知記帳卻沒有跟進行動，才是儲蓄失敗的終極原因。有人一直記帳，但對於金錢的花費卻沒有觀念，或者從未有克制個人的花費。例如每個月在娛樂花費上花了人工的近一半，即使認真地記錄10個月，你的花費仍是持續，即使認真記帳也不會讓你能夠儲蓄。從記帳中學習節省才能讓你儲蓄，每次記帳時需開始有意識認清哪部分是不必要的支出，因而克制自己。



不過值得注意的是，節省的同時亦要記得有些錢是不能節省的，例如投資在「學習」及「健康」的錢是不可以省。為了節省吃得不夠營養，只會增加未來醫療費用的支出。

責任編輯：陳玉蓮

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