  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【儲錢大法】為何有記帳都儲不到錢？　解構記帳三大迷思

18:58 2022/06/20

分享：

分享：

記帳亦是不少理財達人推介的好方法，近年不少人都會善用應用程式記錄自己日常開支。記下自己每天的支出，便可以知道自己的錢花在哪裡，從而控制支出，讓自己養成儲蓄的好習慣。但卻有些人即使記帳卻還是儲不到錢，當中可能因為這些原因。

1. 只記帳沒有審視個人支出

有人聽從建議記錄自己每天支出，卻從未花時間去審視個人的支出項目。記帳的目的就是為了控制支出，了解個人支出的項目，若沒有審視自己的支出項目，又怎會有改進空間？除了每日記帳外，亦需要定期審視個人支出，你可以透過程式的功能，分析個人每個月支出最多的項目，並且思考哪一類屬不必要開支，從而作出調整。

2. 記帳只記1至2個月

最理想的情況是記錄3至6個月的支出項目，若只記下1至2個月，時間或未必夠長去了解個人的消費習慣。相反，若記錄6個月的時間，可觀察的時間亦較長，對於個人開銷的了解亦能更準確。舉例，從6月開始記錄至12月，你會發現在6月因為有父親節，9月有中秋節及12月有聖誕節等，其支出或會較平時的月份為多，在特別的月份支出項目較多，可以心裡有預算，更好規劃來年預算支出。短期的記帳對於未來的財政預算並不能達到儲蓄的目標，只有長期的記錄才可以有參考的作用。

3. 分析後沒有坐言起行

只知記帳卻沒有跟進行動，才是儲蓄失敗的終極原因。有人一直記帳，但對於金錢的花費卻沒有觀念，或者從未有克制個人的花費。例如每個月在娛樂花費上花了人工的近一半，即使認真地記錄10個月，你的花費仍是持續，即使認真記帳也不會讓你能夠儲蓄。從記帳中學習節省才能讓你儲蓄，每次記帳時需開始有意識認清哪部分是不必要的支出，因而克制自己。

不過值得注意的是，節省的同時亦要記得有些錢是不能節省的，例如投資在「學習」及「健康」的錢是不可以省。為了節省吃得不夠營養，只會增加未來醫療費用的支出。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】大灣區樓市利好政策下回暖　珠海5月成交現明顯增長
今日
【大灣區】大灣區樓市利好政策下回暖　珠海5月成交現明顯增長
【券商推廣】耀才推獎賞活動　填妥網上問卷送$50推廣券
今日
【券商推廣】耀才推獎賞活動　填妥網上問卷送$50推廣券
【環保有賞】星街小區膠樽回收活動　4步驟以膠換樹、參加者可為小樹苗命名
今日
【環保有賞】星街小區膠樽回收活動　4步驟以膠換樹、參加者可為小樹苗命名
【親子理財】理財教育從小開始　如何培養孩子金錢觀念？
2022/06/19
【親子理財】理財教育從小開始　如何培養孩子金錢觀念？
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
2022/06/18
【健康養生】洋葱功效有多神奇？　逐層揭開洋葱強大營養價值真相
中秋節 經濟 財務自由 聖誕節 父親節 儲蓄

下一篇文章

【大灣區】大灣區樓市利好政策下回暖　珠海5月成交現明顯增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】再有銀行調高1年港元定存息　年息最高2.5厘與零售綠債看齊
【港元定存】再有銀行調高1年港元定存息　年息最高2.5厘與零售綠債看齊
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【人民幣定存】人民幣波動宜做短期存款？　7天人幣定存年息最高13.88厘
【人民幣定存】人民幣波動宜做短期存款？　7天人幣定存年息最高13.88厘
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
【報稅2022】夫婦報稅知多啲！　咩情況下合併報稅會較有利？
博客 - 【理財個案】提早退休後憂收息股派息不穩　如何提升組合年回報至7%？
【理財個案】提早退休後憂收息股派息不穩　如何提升組合年回報至7%？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款