Polo Ralph Lauren限定快閃店　Create Your Own自訂個人Polo Shirt

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時裝顧名思義是有時間性的服裝，但偏偏就有些服裝可以經得起時間考驗處於長青不敗位置，Polo Shirt便是其中一個項目，當中最先推出Polo Shirt的是Lacoste，但將它發揚光大的卻是Ralph Lauren，現在一提起Polo Shirt甚至是Ralph Lauren的代名詞呢﹗
雖然不少男女生家中的衣櫃都可能不少於一件或以上Polo Shirt，但隨著時裝講求個人化的訂製服務愈見普及，今天大家只要往銅鑼灣時代廣場都可以訂製屬於自己個人化的一件Polo Shirt。
在這間限定店裏就推出Create Your Own (CYO）服務，讓顧客在互動視屏網羅多款淨色設計的衫身，更提供多款打印圖案或刺繡布章以供選擇，挑選後縫製出只此一家屬於你自己的Polo Shirt。
與此同時，品牌亦推出一本名為《Ralph Lauren’s Polo Shirt》的精裝圖鑑，以400頁彩色圖片道盡Polo Shirt的前世今生，愛一書在手的你，又豈可錯過現今買少見少的精裝叢書？
The Polo Shirt期間限定店
日期：即日至7月10日
地址：銅鑼灣時代廣場2樓Atrium
欄名 : 型男玩物誌