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【保險保障】保誠「僱傭寶」提供外傭懷孕保障　最高可獲1萬元單次津貼

個人增值 16:51 2022/06/20

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香港不少家庭都會聘請外籍傭工打理家務。根據政府數字顯示，外傭佔香港勞動人口約十分一，超過35萬住戶均有僱用家庭傭工。保誠引述曾有機構所作的調查表示，本港僱主對外傭懷孕的權益及保障缺乏了解，特別是外傭懷孕的保障。 

最高1萬元一次性津貼作額外聘請費用 

為回應市場所需，保誠精選「僱傭寶」的綜合計劃提供「家庭傭工分娩保障」。如因家庭傭工懷孕或在其產假的情況下未能完全履行其職務 ，例如粗重工作，並由香港醫生證明其受孕日期在保險期內，而讓僱主需要額外聘請一位外籍家庭傭工，保誠精選「僱傭寶」將提供每年每張保單最高1萬港元的一次性津貼作為補償有關額外聘請的費用。 

計劃由即日起至2022年6月30日，客戶可透過「一家樂融傭」推廣活動投保保誠精選「僱傭寶」，享用首年保費85折優惠。 

「家庭傭工分娩保障」計劃詳情：
推廣期：即日起至2022年6月30日
推廣產品：保誠精選「僱傭寶」家庭傭工分娩保障
申請資格：客戶於推廣期內經PRUeShop網上成功新投保保誠精選「僱傭寶」
推廣優惠：保誠精選「僱傭寶」首年保費85折

 

責任編輯：區祖飛

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